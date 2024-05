L’osservazione di Marianna Morandi su Biagio Antonacci lascia interdetti gli ascoltatori: “Si presenta così…”

Sfide e ricordi: in una intervista rilasciata al Corriere della Sera, il cantautore Biagio Antonacci ha condiviso alcuni momenti significativi della sua vita e carriera, tra cui l’emozione di vedere suo padre parcheggiare in un vero garage, un momento che lo ha fatto sentire come Bruce Springsteen.





La sua infanzia non è stata semplice, crescendo a Rozzano, una periferia di Milano caratterizzata da problemi sociali significativi, come baby gang e spacciatori. Biagio ricorda la figura paterna come severa, un deterrente contro il rischio delle droghe durante gli anni della giovinezza. Ha perso due amici a causa dell’AIDS, dedicando a uno di loro la canzone “Dove il cielo è più sereno”. Antonacci ha espresso anche il senso di colpa per non aver vissuto sotto lo stesso tetto con i suoi primi due figli e la loro madre, Marianna Morandi.

Oggi, Marianna Morandi, ex moglie di Antonacci, ha avuto l’opportunità di rispondere a queste dichiarazioni durante il programma “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone. Presente anche la madre, Laura Efrikian, Marianna ha parlato delle sue due gioie, Giovanni e Paolo, frutto del matrimonio con Antonacci. Ha riconosciuto i sensi di colpa comuni post-separazione, ma ha elogiato Biagio come un padre eccezionale, incoraggiandolo a non sentirsi in colpa.

L’amore per i figli ha aiutato entrambi a superare le difficoltà del loro rapporto passato. Ora, Biagio vive una nuova vita sentimentale con la giornalista Paola Cardinale, con cui ha avuto un figlio nel 2021, mentre Marianna si è allontanata dallo spettacolo, mantenendo un profilo basso tranne che per l’orgoglio visibile per il figlio Paolo Antonacci, affermato autore nella scena musicale italiana.

Nonostante le sfide, la storia di Biagio e Marianna rimane un esempio di crescita personale e dedicazione familiare, con le loro vite che continuano a evolversi, mantenendo sempre al centro l’importanza dei legami familiari.