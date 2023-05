Oroscopo Branko domani 2 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Sarebbe l’ideale se potessi dedicare queste vacanze per poter riposare e rilassare sia il tuo corpo che la tua mente, anche se tutto indica che in realtà farai il contrario. State vivendo un momento molto positivo, dal punto di vista planetario, e tra l’altro che vi fa sentire pieni di vitalità e ottimismo.

Capricorno

Questo potrebbe essere uno dei migliori segni oggi, forse il migliore, grazie alle magnifiche influenze che riceverai dal Sole, dalla Luna e da Urano. Tutto andrà come vorresti di più, ma soprattutto l’amore potrebbe portarti una sorpresa molto positiva. Ideale per prendere iniziative legate allo svago e ai piaceri.

Acquario

Nessuno potrà mai sapere come ti alzerai ogni giorno, sei un vero enigma per le persone intorno a te, anche per te stesso. Oggi avrai molti momenti in cui vorrai stare da solo e potrai far sentire deluso uno dei tuoi cari. Agirai in un modo che nessuno spiegherà.

Pesci

Non è facile per il destino lasciarti fare ciò che più desideri ed essere felice, perché quando stai per farlo improvvisamente un problema o una persona cara che ha bisogno del tuo aiuto incrocia la tua strada, o semplicemente qualcuno ti scombina i piani di pura invidia Bene, oggi ti succederà qualcosa del genere, sii paziente.