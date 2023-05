Oroscopo Branko domani 2 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Piccoli problemi e difficoltà oscureranno questa giornata che pensavi ti sarebbe piaciuta ampiamente. Problemi che non ti riguarderanno, ma potrebbero interessare il tuo partner o uno dei tuoi cari. Se avevi in ​​mente qualcosa di speciale oggi, dovrai lasciarlo per dopo, ora il tuo ha bisogno di te.

Vergine

La Luna transita nel vostro segno, e lo fa anche formando magnifici aspetti con altri pianeti. Di conseguenza, oggi può essere una buona giornata per te, specialmente quando godi di pace, armonia e benessere interiore. Molto propizio per dedicarlo alla vita familiare e ricevere l’affetto dei propri cari.

Bilancia

Oggi sarà una giornata di piacevoli sorprese, un incontro inaspettato, notizie di una persona cara che era lontana o l’inizio sorprendente di una promettente storia d’amore. Questa giornata ti riserva un regalo legato alla tua vita intima e qualunque esso sia, non ti deluderà, sarà tutto molto diverso da quello che avevi immaginato.

Scorpione

Se vuoi che tutto vada bene oggi, allora fai tutto il possibile per non litigare o litigare con il tuo partner o con uno dei tuoi cari. Un’influenza negativa di Marte ti avverte che ciò che potrebbe iniziare come una sciocchezza potrebbe alla fine portare a grossi problemi o addirittura a una rottura.