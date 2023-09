Oroscopo Branko domani 2 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

La tua buona stella ti accompagna sempre ovunque e si manifesta in ogni circostanza. Anche oggi la fortuna sarà con voi, ma sarà anche una giornata di lotta e di rimozione di molti ostacoli che appariranno sul vostro cammino. Dopo una mattinata di battaglie avrai un pomeriggio più fruttuoso.

Vergine

Diventi così attento e prendi le cose così sul serio che molte volte vedi nemici e calamità dove non ce ne sono, allo stesso modo in cui Don Chisciotte vedeva i giganti invece dei mulini a vento, e qualcosa del genere ti accadrà oggi, potendo crearti un problema o generare grande tensione quando non ce n’era bisogno.

Bilancia

Oggi dovrai affrontare un ambiente un po’ ostile, uno di quelli che non ti piacciono per niente o che ti distruggono i nervi. Ma se intorno a te c’è tensione, dovresti fare tutto il possibile per non intervenire o non parteciparvi, perché è solo qualcosa di temporaneo. Quelli intorno a te perderanno facilmente i nervi.

Scorpione

Grandi lotte e sacrifici per obiettivi di carattere materiale e lavorativo. Metterai tutta la carne sulla griglia e perché sei sicuro di poter realizzare i tuoi sogni, così com’è. Ecco perché oggi trascorrerai una giornata piena di battaglie ma allo stesso tempo di illusione per tutto il bene che potrai ottenere.