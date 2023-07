Oroscopo Branko domani 20 luglio 2023, le previsioni complete

Ariete

Sarai al centro dell’attenzione e non avrai difficoltà a persuadere gli altri a voler stare con te. Evita discussioni accese, che drenano la tua energia. Vincerai, non esitare mai. Assaporerai la tua felicità in un’atmosfera di calma, circondato dai tuoi cari. Questa neutralità benefica ti porterà il favore di qualcuno il cui sostegno non ti aspettavi. Il tuo problema è che stai cercando di pensare a ogni eventualità invece di fare il grande passo. Certamente non sarà così male come immagini.

Toro

Oggi sarete più che disposti a prestare attenzione a coloro che lo meritano. La tua perseveranza produrrà risultati. Difficilmente avrai il tempo di respirare. Dovresti imparare a prendere più sul serio i problemi nella tua relazione. Il tuo partner ti ringrazierà, ma non aspettarti nulla di definitivo da loro. Aspettatevi sorprese. Se sei in contatto con i più giovani oggi, è un buon giorno per insegnare loro qualcosa in modo che sappiano come farlo.

Gemelli

Le tue argomentazioni stanno diventando più chiare e pertinenti. Ora è il momento di parlare di ciò che hai pensato. I tuoi dolori e dolori sono il risultato della tua tensione interiore. Un massaggio sarebbe perfetto. Ora è davvero il momento di guidare il tuo partner nella direzione che desideri. Hai tutte le risorse e gli argomenti per essere in grado di sedurla e convincerla e rafforzare quella connessione. Senti un desiderio perverso di aggiungere benzina sul fuoco. Fai attenzione perché le tue parole sono più nitide di quanto pensi.

Cancro

Dovrai scendere a compromessi se vuoi che i tuoi piani vadano bene: vedi le cose a lungo termine. Le tue fantasie amorose continuano a impazzire e un incontro inaspettato ti metterà a rischio di perdere l’equilibrio. Non decidere nulla oggi, non sei obiettivo. Sfrutta al massimo il regalo! Non sprecare il tuo tempo e lasciati trattenere da chi non crede in te. Non hai davvero bisogno della loro approvazione.

Leone

I cieli si stanno schiarindo e puoi imbarcarti in nuovi progetti. Fai attenzione al vento, all’aria condizionata e alle correnti d’aria, ecc … Proteggiti dal freddo in generale, poiché sarai suscettibile ad esso. Lei propone un cambiamento filosofico. Lo stavi aspettando da molto tempo. Avrai l’opportunità di fare uno sforzo con te stesso, che migliorerà direttamente la tua relazione o le tue future storie d’amore. Pensa a cosa potresti fare, ma non avere il coraggio in questo momento.

Vergine

Il tuo buon umore ti fa sembrare più affascinante che mai e aumenta le possibilità che tu abbia un grande successo nelle tue relazioni sociali. Sei franco e diretto, e le tue relazioni d’amore trarranno beneficio da una crescente armonia. Il tuo partner te ne sarà molto grato. Gli stai dando i mezzi per affermarsi di più a sua volta. L’isolamento ti permetterà di ritrovare la calma prima di legarti con chi ti circonda. Hai bisogno di riposo mentale.

Bilancia

Le conversazioni con le persone a te vicine sono all’ordine del giorno di oggi e dovresti incoraggiarle. Sarai disposto ad essere gentile con tutti. Devi apportare alcune modifiche al tuo equilibrio nutrizionale ed è il momento ideale per iniziare una dieta. Una Venere conciliante creerà tranquillità nella tua vita amorosa. Il piacere sensuale e le emozioni si uniscono dentro di te e non c’è conflitto in vista. State fluttuando in un’atmosfera di voluttà.

Scorpione

Oggi non ti mancherà l’entusiasmo, ma diventerai un po ‘nervoso e potresti essere un po’ sensibile. Le cose diventeranno tese e prosciugheranno la tua energia: fai un bagno o fai una passeggiata per ridurre lo stress. I consigli di qualcuno più vecchio o più esperto possono essere utili. Ti sentirai più aperto al solito ai pensieri e ai suggerimenti. Fai attenzione a non prendere sul serio commenti innocenti, ricorda che oggi sarai troppo sensibile!

Sagittario

Sarebbe bene essere selettivi sulle aziende che si mantengono. Stai diventando più sicuro, e questa è una buona cosa. Arriverai dritto al punto che vuoi raggiungere, ma non compromettere le tue possibilità correndo verso le cose. Devi prendere in considerazione le possibili prenotazioni di quella persona speciale. Le tue abilità strategiche ti aiuteranno a ottenere ciò che desideri. Qualcuno dovrebbe consigliarti di abbandonare le relazioni che non stanno andando da nessuna parte.

Capricorno

Oggi avrai difficoltà a impegnarti, ma se lo farai, ti congratulerai con te stesso per averlo fatto. Sei emotivamente più calmo e sarai in grado di gestire i tuoi livelli di energia più facilmente. Il riposo ti porterà più benefici del solito. Ascoltare e dare consigli al tuo partner se ne ha bisogno sarà molto prezioso per lei. Agisci sui tuoi impulsi e non fermarti, ti guideranno nella giusta direzione. Troverai un notevole sostegno in qualcuno intorno a te. È tempo di lavorare su questa connessione.

Acquario

Un intenso bisogno di azione potrebbe spingerti a prendere decisioni avventate. Sii obiettivo nelle tue scelte. Potresti sentirti a disagio per alcuni giorni, poiché sei sotto stress psicologico. Assicurati di avere tempo per te stesso. Sei in grado di ipnotizzare facilmente la tua preda. Quindi, se stai pensando di fare un ulteriore passo avanti, è il momento ideale. Avrai motivo di fidarti che chi ti circonda ti aiuterà senza riserve.

Pesci

I vecchi ricordi riaffiorano oggi. Puoi vedere quanta strada hai fatto e i tuoi dubbi svaniranno. Anticipare. I tuoi livelli di energia sono eccellenti e questo ti mantiene in movimento. Non anticipare le reazioni del tuo partner. Sarai piacevolmente sorpreso di scoprire che non è poi così diverso da te, soprattutto quando si tratta dei tuoi obiettivi a lungo termine. Ascolta i consigli di qualcuno più anziano o più esperto, poiché puoi trarne beneficio.