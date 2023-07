Oroscopo Paolo Fox domani 20 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

L’influenza favorevole della Luna ti porterà un giorno molto fortunato per gli affari materiali, ottimo se devi prendere qualche iniziativa legata agli affari o alle finanze, e, inoltre, è molto probabile che oggi avrai buone notizie relative alla tua economia. La fortuna è diretta verso questioni di denaro.

Capricorno

Non essere tentato di provare a prendere qualche scorciatoia per ottenere ciò che vuoi, o anche per fare del male agli altri. Oggi il tuo sovrano, Saturno, non sarà ben disposto e potrebbe ispirarti con idee di cui in seguito ti pentirai, perché non avrebbero funzionato per te. Ciò che si ottiene per cattive vie si perde in modo simile.

Acquario

Ti alzerai da una situazione molto difficile, materiale o emotiva, ma una grande forza interiore ti spingerà ad affrontare i pericoli e a non lasciarti dominare dagli eventi, ma a essere colui che li domina. Ti aspetta una giornata molto difficile, ma con successo finale perché sarai molto motivato e sicuro di te.

Pesci

L’influsso favorevole della Luna ti incoraggerà a trarre il meglio da te stesso e ad aiutare, in un modo o nell’altro, le persone intorno a te, anche se in fondo pensi che tu stesso ne avresti bisogno più di chiunque altro. Ma tu hai un cuore grande che oggi brillerà di luce propria e ne avrai un compenso materiale.