Oroscopo Branko domani 20 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Ti aspetta una giornata di molta fatica e stress, soprattutto al lavoro, e soprattutto al mattino, anche se ciò non significa che la giornata sarà negativa, perché alla fine farai avanzare le cose e risolverai con successo i problemi che vanno via. Ci sarà il rischio di tensioni o conflitti con i tuoi colleghi.

Toro

Non perdere i nervi perché oggi avrai la tendenza a farlo. Questi giorni sono un po’ difficili dal punto di vista astrologico e vi arriveranno molti ostacoli inaspettati che vi faranno impazzire, a causa del vostro intenso desiderio di avere tutto sotto controllo. In realtà sei in un buon momento, anche se anche un po’ teso.

Gemelli

Non fare troppo affidamento sulla fortuna o sui tuoi risultati, questo non è un buon momento planetario e i successi che otterrai ora saranno accompagnati da molte lotte e ostacoli, potrebbero anche essere meno solidi di quanto potresti pensare. In questi giorni devi comportarti con una certa prudenza anche se pensi che sia tutto sotto controllo.

Cancro

Sei in un momento molto positivo materialmente e anche emotivamente o spiritualmente, quindi anche se dovrai affrontare ostacoli o lotte temporanee, nulla ti separerà dal tuo cammino o spegnerà le tue illusioni. I cieli sono piuttosto mossi ora, comunque, e non vorrai sfidare troppo la fortuna.