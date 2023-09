Oroscopo Branko domani 20 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Sicuramente questo sarà uno dei segni più fortunati di oggi, forse il più fortunato, e non sarà strano se raggiungerete importanti successi nel vostro lavoro, legati anche a momenti di grande gioia e felicità nella vostra vita intima. Ma anche se le stelle ti proteggono, devi essere cauto perché non tutto ciò che sembra è oro.

Capricorno

Oggi affronti una giornata difficile in cui dovrai affrontare una prova tanto dolorosa quanto inaspettata sul lavoro. Anche se, fortunatamente, le cose stanno diventando sempre più favorevoli per te, ciò non impedirà che prima o poi le cose vadano male, come succederà oggi, ma ti riprenderai presto.

Acquario

In questi momenti è molto importante pensare alle cose prima di farle e non lasciarsi trasportare dagli impulsi e dalle passioni che si scatenano. Nettuno è potente, ma dissonante, e può condurvi verso percorsi che non vi si addicono o verso lotte sterili e dannose. Ora dovresti fermarti e riflettere.

Pesci

In questi giorni dovete stare molto attenti perchè a causa dell’influsso avverso di Nettuno potreste essere vittima di inganni o truffe. Potrebbero trarre vantaggio dalla tua grande gentilezza e naturale generosità per ottenere denaro o qualche altro tipo di vantaggi da te. Ora sarebbe una buona idea dedicarti un po’ di più alla tua attività e concentrarti maggiormente su ciò che ti interessa.