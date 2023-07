Oroscopo Branko domani 21 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Il comportamento del tuo partner nasconde un certo risentimento per la mancanza di attenzione da parte tua. Si impone la necessità di un dialogo sereno e molto sincero. Se sei single, ti stai avviando verso un impegno che ancora non sai molto bene se ti si addice. Devi rallentare un po’ e riflettere a fondo. Fuggite dall’imprudenza, possono essere l’origine di un errore molto importante. Più sei cauto, meno possibilità avrai di rovinare tutto.

Capricorno

Troverai dentro di te, nelle tue capacità, le chiavi per andare avanti nella difficile situazione lavorativa. Non guardare gli altri, trova la tua strada. Una giornata molto opportuna per recuperare le posizioni perse nelle ultime settimane. Avrai fortuna in faccia e questo ti incoraggerà a continuare a scommettere con decisione. Gli eventi si precipitano e ciò che era nascosto appare improvvisamente davanti ai tuoi occhi. Ti ci vorrà un po’ per assimilare ciò che sta accadendo, ma lo supererai.

Acquario

Nella scelta dei compagni di viaggio non puoi permetterti lussi, devi limitarti alle persone che conosci e di cui ti fidi, anche se non ti abbagliano. Non oltrepassare il limite quando si tratta del tuo corpo. Ha un limite di resistenza e se lo superi puoi incorrere in seri problemi che ti rallenteranno. Ti stai avvicinando alla tua soglia di resistenza, devi limitare il tuo lavoro e stabilire linee guida di riposo molto più solide. Hai bisogno di più vacanze.

Pesci

Concentrati su ciò che stai facendo ora, non prestare attenzione alle cose che possono distrarti. Le interferenze possono farti perdere il controllo. Il tuo buon senso ti aiuterà a risolvere problemi in cui altri hanno fallito e questo ti metterà in una posizione vantaggiosa rispetto ad alcuni concorrenti. A volte la noia ti invade e non sai come uscirne. Cerca di non cadere nella stravaganza per sfuggire alla monotonia, il rimedio sarebbe peggiore del male.