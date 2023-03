Oroscopo Branko domani 21 marzo 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di oggi: Attivi al massimo. Anticipi e battute d’arresto che ti costringeranno ad affinare la mira per non perdere l’equilibrio che hai raggiunto. Amore: renderai chiare le tue emozioni. Se riesci a rivalutare la tua relazione attuale, ti sentirai pieno e renderai felici i tuoi cari. Ricchezza: se hai intenzione di stabilire nuovi schemi di lavoro, fallo presto. I compagni di lavoro accetteranno le tue iniziative. Benessere: non lasciare che ti spaventino con previsioni terribili, soprattutto se cercano di tenerti lontano da coloro che ami. Lotta contro i vecchi pregiudizi.

Oroscopo Branko 21 marzo Scorpione