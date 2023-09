Oroscopo Branko domani 21 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Oggi potresti sorprenderti di ciò che hai ottenuto a livello professionale, Sagittario. Non sono più solo parole di elogio da parte dei tuoi superiori, ora questa gratitudine comincia a materializzarsi ed è possibile che in un futuro molto prossimo riceverai soldi extra per qualche lavoro eccezionale. La vita ora ti restituisce quotidianamente ciò che una volta ti toglieva e non ti fa affatto male che sia così. Ricordati quei lavori che facevi gratis, o quasi, tanto criticati da tutti. Ora il risarcimento arriva e lo fa nel momento in cui ne avevi bisogno. È la legge dell’Universo e se ti fidi finisce per accadere. Oggi è una buona giornata anche in campo sentimentale, Sagittario. La persona con cui hai iniziato a uscire quotidianamente ti dirà cose sulla sua vita che volevi sapere. Ti sembrerà ancora meglio dopo questo.