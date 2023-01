Oroscopo Branko domani 22 gennaio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Oggi rischi di rimanere deluso in campo sentimentale, sia con il tuo partner che semplicemente con una delle persone che ami di più, compresa la possibilità che sia il tuo amante o magari un amico un po’ speciale. La verità è che scoprirai qualche tradimento o almeno qualcosa che consideri slealtà.

Capricorno

Forse è necessario che oggi tu chiuda una relazione o provochi un conflitto familiare. Le cose non stanno andando come ti aspettavi e altre persone stanno cercando di toglierti di mezzo o annullarti, quindi devi importi, devi affermarti davanti a chi ti circonda anche se ti costa una pausa.

Acquario

Non c’è dubbio che oggi sarà un giorno importante per te perché il Sole e la Luna si uniranno in questo segno e questo ti darà maggiore splendore o risalto davanti alle persone intorno a te, anche se non è sempre per il migliore. Cresce l’importanza delle questioni di cuore, dell’amore o della famiglia. Ecco da dove vengono i problemi.

Pesci

Oggi favorisce l’introversione, la tendenza a cercare la pace in casa o addirittura la solitudine. Sarai un po’ malinconico e avrai voglia di lasciare le cose per un altro giorno. Forse non c’è una causa specifica per tutto questo, ma se c’è, sarà più dentro di te che nel mondo esterno. Possibile delusione legata all’amore.