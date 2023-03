Oroscopo Branko domani 22 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Ariete, non essere così tu. È normale che, di tanto in tanto, tu sia assalito dai ricordi di tutto ciò che hai vissuto con quella persona. Permettilo, non hai bisogno di punirti così tanto. Oggi è un buon giorno per circondarti dei tuoi amici e, per un momento, smettere di frustarti pensando a un passato che sai non essere migliore. Smetti di idealizzare le cose. Esci di casa, preparati, divertiti, disconnettiti un po ‘e, soprattutto, non pensare a nulla. Al lavoro, invece, tutto fila liscio. Concentrati sulle cose buone, hai anche cose molto positive intorno a te e lo sai.

Toro

Sei sulle montagne russe emotive. Un giorno sei super felice e, il giorno dopo, sei assalito dalla crisi. Devi imparare a far fronte a tutti i cambiamenti che stai vivendo in modo che tutto possa essere molto più stabile. Pensa che, alla fine, sei molto chiaro sulla tua decisione, l’hai presa essendo pienamente consapevole di tutti i “pro” e i contro che ha comportato. Quindi, devi essere fedele a te stesso e portarlo fino alla fine, assumendoti anche le sue conseguenze. Sai che hai molte ragioni per essere orgoglioso di te stesso e di tutto ciò che hai raggiunto.

Gemelli

Ieri vi ho detto che dovevate lanciare un “S.O.S.” quando eravate sopraffatti dalle responsabilità sul lavoro. Sai che devi tirare il carrello e prendere il comando, ma non è per questo che devi fare tutto da solo. Non fa male contare sui tuoi colleghi: sarà bene per te conoscere le loro opinioni e, inoltre, è probabile che saranno molto utili. Oggi ti do di nuovo lo stesso consiglio perché, inoltre, ti farà connettere di più, renderà l’ambiente di lavoro molto più sereno e, chissà, forse conoscerai qualcuno di speciale tra loro. Dato che è venerdì, perché non pianificare un incontro “dopo il lavoro”? Sarà bello per tutti voi formare una squadra.

Cancro

Il cancro ha preso in considerazione questo cambiamento per molto tempo. Ora che stai facendo così bene a livello personale, è tempo per te di prendere in mano la tua vita e fare un salto di fede … in te stesso. Te lo meriti. So che è spaventoso, ma non pensi che sia peggio rimanere nel dubbio? Rischi molto, sì, ma sai di avere il sostegno di tutti quelli che ti amano. Non sei solo in questo e, sebbene la Vergine in Toro ti faccia assaltare dai dubbi, in realtà, sai che hai già preso la decisione. Quindi, oggi che puoi essere più calmo, cogliere l’occasione per riflettere, sistemare le cose e vedere l’approccio migliore per tutti i cambiamenti che stanno arrivando. Puoi essere molto orgoglioso.

Leone

Oggi sei fortunato perché, finalmente, sarai in grado di stare con quella persona che ti manca così tanto. Nessuno stress e nessuna preoccupazione che vi hanno entrambi così sopraffatti. Hai bisogno di un momento per stare insieme perché, sei così occupato, che sembri mantenere una relazione a distanza. Non disperare: è arrivato il tuo momento. Venere mette tutto a tuo favore in modo da trascorrere una giornata indimenticabile. Non esitare, tira fuori il tuo lato più romantico e sorprendi il tuo partner con un piano per entrambi che ti fa riprendere la tua complicità.

Vergine

Vergine, è arrivato il tuo momento. Oggi è vietato pensare a ciascuna delle responsabilità che hai costantemente nella tua testa. Il fine settimana ti libera da tutte le tensioni che hai portato per tutta la settimana. Dedicati a te stesso la giornata perché hai bisogno di passare un po ‘di tempo con te stesso e coccolarti un po ‘. Una sessione di ‘bellezza’, un bagnoschiuma, preparare una serata Netflix e popcorn saranno fantastici… Comunque sia, apprezzerai la possibilità di rilassarti e ritrovarti un po ‘. Se hai un partner, perché non aderire a questo piano di “relax”? Venere ti farà avere una connessione speciale.

Anche se devo avvertirti che è meglio caricare le batterie perché lunedì dovrai dare di nuovo tutto.

Bilancia

Hai una fiducia in te stesso che è davvero ammirevole. Hai la capacità di prendere in carico qualsiasi situazione o problema che ti si presenta (anche perché temi che altrimenti non andrà bene). Oggi affronterete questo dilemma e, come al solito, prenderete l’iniziativa. E fai bene. Fidati di te stesso e del tuo istinto perché sei capace di tutto ciò che ti viene in mente. Certo, è meglio che tu stia calmo: sappiamo tutti che anche se mostri un’integrità invidiabile, dentro, ti mangiano i nervi. Non preoccuparti, se ascolti la tua intuizione, tutto funzionerà.

Scorpione

Come ti piacciono i suggerimenti. Quando vuoi, sei in grado di lasciare tutti senza parole con le tue risposte. Oggi avrai l’occasione perfetta per mettere al suo posto quella persona che ti fa impazzire così tanto e il modo in cui ti senti più a tuo agio: attraverso la tua fine ironia. In amore sarà un grande giorno. Se hai un partner, sarai sopraffatto dalla passione, quindi perché non organizzare un piano per entrambi? Siete avvertiti: preparatevi a divertirvi in grande stile. D’altra parte, se sei single, noterai che hai caricato il bello e, ovunque tu vada, attirerai tutti gli occhi.

Sagittario

Non puoi crollare se le cose vanno per la nostra strada. Devi imparare che non puoi controllare tutto e a volte non soddisfi le nostre aspettative. Pensa che ogni esperienza è un’esperienza, una lezione che farà parte della nostra vita. Hai una forza travolgente e un’energia che trasferisci a tutto il tuo ambiente che, senza dubbio, è rovesciata con te e determinata a restituire tutta quella forza che trasferisci giorno dopo giorno. Vi avverto che sarà una giornata di forti emozioni, ma non devono necessariamente essere negative.

Capricorno

Capricorno, se sei costante e metti le batterie puoi avere ottime notizie per quanto riguarda il lavoro. È probabile che, finalmente, avrai quel riconoscimento che meriti e potrebbe arrivare sotto forma di un aumento di stipendio. Sii molto attento e oggi non andare in giro per la boscaglia: hai bisogno di tutta la tua concentrazione. In amore, preparati a divertirti perché è probabile che incontrerai una persona con cui avrai una connessione speciale e intensa. Hai le stelle a tuo favore, quindi lasciati andare perché non hai nulla da perdere.

Acquario

Oh Acquario, quanto sei bello quando finalmente hai un obiettivo. La noia è il tuo peggior nemico, devi avere la mente costantemente occupata, alla ricerca di nuove sfide. Sembra che tu abbia finalmente ritrovato il tuo equilibrio, concentrato e deciso cosa fare della tua vita. Congratulazioni, il tuo benessere emotivo (e quello di chi ti circonda) ti ringrazierà. Potresti avere una discussione con un vecchio amico oggi. Prima di tutto, sei fedele a te stesso e non permetterai a nessuno di dirti cosa devi o non devi fare. Cerca di calmarti e pensa che, forse, quella persona sta solo cercando di aiutare.

Pesci

Sei una persona super sensibile e Venere ti farà avere emozioni in superficie. Fai attenzione, perché oggi puoi interpretare male le situazioni perché tutto ti influenzerà due volte. Cerca di passare la giornata senza discutere con nessuno, ti porterà solo inutile dispiacere perché probabilmente finirai per dire qualcosa che davvero non pensi. Non ti sto dicendo di isolarti dal resto del mondo, ma è un buon momento per ascoltare te stesso e navigare in quei sentimenti che ti hanno un po ‘sopraffatto. Lascia che tutto fluisca, questa è sempre l’opzione migliore.