Oroscopo Branko domani 23 aprile 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 23 aprile Ariete

Questa sarà per voi una giornata da sogno, una giornata di illusione e ottimismo favorita dall’ottimo aiuto di Giove. Se devi lavorare, non dubitare che te la caverai molto bene, ma se hai l’opportunità di riposare allora sarà un giorno di speranze e progetti per il futuro, e non ti dimenticherai del tutto del lavoro.

Oroscopo Branko 23 aprile Toro

L’arrivo del Sole nel vostro segno vi darà la possibilità di trasformare in realtà molte illusioni e anche di poter finalmente raccogliere i frutti di tante cose per le quali lottate da tempo, soprattutto nel lavoro, negli affari e altro affari mondani. All’improvviso diventerai un protagonista.

Oroscopo Branko 23 aprile Gemelli

Questa sarà per te una giornata agrodolce o di grande chiaroscuro. Molto favorevole per qualsiasi tipo di questione banale, che si tratti di lavoro, eventi sociali, affari, viaggi o anche ideazione di nuovi progetti. Tuttavia, la giornata tende ad essere più negativa nella vita amorosa e nei piaceri, dove rimarrai deluso.

Oroscopo Branko 23 aprile Cancro

Con una grande differenza rispetto a chiunque altro, il tuo peggior nemico sei te stesso, almeno in molte occasioni. Vali molto più di quanto pensi, ma ti sei lasciato trasportare dalle tue paure o dalle tue emozioni, e oggi avrai una giornata in cui potrai sentire chiaramente quel contrasto. Ora la fortuna è con te e devi uscire e combattere.