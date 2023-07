Oroscopo Branko domani 23 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Devi cominciare a precisare le cose, hai troppi progetti e pochissime realtà. Seleziona ciò che ha le migliori possibilità di successo e mettiti al lavoro. Alcune delle risposte alle domande che ti poni dovrebbero essere ricercate in eventi accaduti in passato e che sono stati registrati nel tuo subconscio. Seguono cambiamenti nel tuo lavoro e alcuni di essi ti porteranno inizialmente a una situazione piuttosto difficile. Ti abituerai presto alle novità.

Toro

Non puoi convincere le persone intorno a te a capire quali sono i tuoi piani. Ciò porta a uno scarso lavoro di squadra. Devi prenderti più cura della comunicazione. Se pensi di acquistare vestiti, propendi per toni chiari e capi dall’aspetto sportivo, si adattano al tuo umore. Cambiare la tua immagine ti aiuterà. Trova quell’amico intimo di cui ti puoi fidare e scarica tutte le tue preoccupazioni su di lui. Sarà in grado di aiutarti a uscire dalla buca, riponi in essa tutta la tua fiducia.

Gemelli

L’instabilità che sta attraversando la tua relazione non ha basi importanti. Con un piccolo sforzo le cose torneranno come prima. Non hai motivi reali per avere complessi, devi scrollarteli di dosso e affrontare la realtà con più ottimismo. Hai molte possibilità di avere successo nella vita. Non permettere al tuo orgoglio di allontanarti dalle persone che ami, le questioni che ti hanno portato ad arrabbiarti non sono abbastanza importanti per questo.

Cancro

Hai bisogno di affetto e non lo trovi dove dovresti. Cerca di rivendicare l’attenzione della persona che ami in modo corretto, non cercare altrove. Oggi puoi vedere quella persona che desideri così tanto, se la cerchi. L’incontro avrà molta magia. Collaborare con gli altri sul posto di lavoro è uno dei tuoi marchi personali, qualcosa che ti ha sempre contraddistinto. Ora hai davanti una sfida che ti spaventa, ma che puoi risolvere.