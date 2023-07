Oroscopo Branko domani 23 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Non lasciarti contagiare dallo scoraggiamento delle persone intorno a te, segui il tuo ritmo e presto i frutti matureranno. La tua linea è corretta e presto vedrai dei benefici. Troverai presto quello che cerchi, il problema sarà che forse non avevi pensato molto bene cosa farai una volta raggiunto. Pensaci ora. Incontrerai qualcuno che hai incontrato molto di recente e sentirai di esserne felice. Potresti essere sull’orlo di una storia d’amore appassionata.

Capricorno

Usa la tua immaginazione per uscire da una situazione complicata in cui sei entrato senza rendertene conto. Non prendere scorciatoie, ma scappa dalle procedure note. Non prestare attenzione a coloro che criticano costantemente il modo in cui ti vesti. Difendilo per quello che è: un’espressione genuina della tua personalità. Farai un’ottima impressione in una riunione in cui le responsabilità saranno condivise. Fidati solo di coloro che non competono per la stessa posizione.

Acquario

Devi lottare perché ti vengano riconosciuti i diritti che hai acquisito negli ultimi tempi. Stai dando il massimo ed è giusto che tu riceva lo stesso trattamento dai tuoi superiori. Segui alla lettera le indicazioni di chi ne sa più di te in una faccenda complicata, non cercare di improvvisare perché le cose possono girare al contrario. I problemi relativi alla salute vengono alla ribalta nella tua esistenza. Per qualche tempo vivrai in attesa dei risultati di alcuni test.

Pesci

Ciò che insegui ha un prezzo, non pensare che sarà gratuito. Devi pensare se sei disposto a pagare quello che ti stanno chiedendo in questo momento. Attenzione alle correnti. Questo non è un buon momento per prendere in prestito cose. Vai avanti con quello che hai e non impegnarti in debiti che in futuro dovrai pagare a prezzo dell’oro. Chiedi una seconda opinione in merito a consigli che hanno a che fare con l’acquisto di un immobile. Più informazioni raccogli, meglio è.