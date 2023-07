Oroscopo Paolo Fox domani 23 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Nonostante il fortunato Giove abbia lasciato il vostro segno qualche mese fa, però, gli influssi favorevoli che state ricevendo da Mercurio e Venere fanno sì che possiate divertirvi sia in campo materiale che soprattutto nella sfera personale, e affronterete il fine settimana con ottime prospettive.

Toro

Fai attenzione alle spese questo fine settimana e in particolare oggi, non spendere una grande quantità di denaro ora che potresti aver bisogno in seguito per risolvere un problema o un’emergenza. Oggi non avrai una giornata molto buona e potresti prendere decisioni di cui poi ti pentirai.

Gemelli

Una potente influenza di Plutone indica che la tua più grande preoccupazione in questo momento è uscire da un’era passata che ti ha causato molto dolore, superare un grande trauma o dimostrare a te stesso che puoi fare cose di cui fino ad ora hai dubitato e di cui ti sei sentito impacciato. Ora hai la possibilità di farlo.

Cancro

Quest’estate può essere davvero cruciale per te, sei in un ottimo momento per poter accedere a una vita più felice e persino realizzare sogni che fino a poco tempo fa pensavi impossibili. Molto lentamente, ma con grande fermezza, nella tua vita sta avvenendo un grande cambiamento in meglio e dovresti guidarlo.