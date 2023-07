Oroscopo Paolo Fox domani 23 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Sei molto amato e godi della piena attenzione delle persone, in particolare della tua famiglia e degli amici più cari, quello che succede è che molte volte hai la sensazione che stiano scappando da te o non siano così vicini come vorresti. Il vero problema è che la tua personalità è così potente che non permetti loro di essere se stessi.

Vergine

Oggi ti aspetta qualche tradimento, o quello che pensi possa essere un tradimento, perché il tuo metro di misura è sempre molto più rigoroso di quello di chiunque altro, e potrebbe verificarsi sul lavoro o nella tua vita intima. Non puoi sempre far ballare tutti con la musica che gli metti. Qualcuno che se ne va non ti si addice.

Bilancia

Questo sarà uno dei segni più fortunati oggi, soprattutto in questioni di natura personale. Ti sforzi sempre di far sentire felici e a tuo agio le persone intorno a te, ma ora la vita ti ricompenserà facendoti arrivare inaspettatamente quella felicità e quel benessere.

Scorpione

Il tuo senso di lotta e guerra non si limita a questioni banali, lavoro, denaro o ambizione, puoi anche combattere tanto o più per diventare felice, trovare l’amore o realizzare qualche grande sogno. E questa è la battaglia in cui sei impegnato in questo momento, che senza dubbio vincerai.