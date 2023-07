Oroscopo Paolo Fox domani 23 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Sii paziente e non lasciarti trasportare dai tuoi nervi, ciò che desideri così tanto arriverà e non ci vorrà tanto quanto pensi, ma se ti lasci controllare dai tuoi nervi, potresti rovinare tutto. La fortuna non ti ha mai abbandonato e non lo farà ora, quindi devi calmarti e aspettare che le cose accadano naturalmente.

Capricorno

Non sarai in grado di trascorrere un fine settimana piacevole come avresti voluto, anche se questo non significa che sarà brutto o sfortunato. Il tuo senso del dovere e le tue ambizioni sono sempre al di sopra di ogni altra cosa e non puoi concederti piaceri e divertimenti quando sai di avere delle cose da risolvere.

Acquario

La tua fortuna o il tuo successo possono generare invidia in quelle persone che meno immagineresti, inclusi familiari o amici intimi. Puoi ricevere una sorpresa particolarmente dolorosa, quindi più importante che lottare per i tuoi sogni è che una volta che li realizzi, cerca di essere discreto e tienilo per te.

Pesci

State molto attenti alle vostre finanze e ai beni materiali, il vostro segno è uno di quelli a più alto rischio di subire truffe o furti e in particolare questo fine settimana dovete stare particolarmente attenti, magari una persona cara vi chiederà dei soldi o vi dirà dispiaceri materiali, ma state molto attenti, è molto probabile che tenterà di ingannarvi.