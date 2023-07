Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 23 luglio 2023, le previsioni complete

Ariete

Se sei uno di quelli che sentono un po ‘di amore per la letteratura, oggi potrebbe essere il momento di provare ad arrivarci. Inoltre, potresti sentirti in grado di scrivere tutto ciò che ti viene in mente, storie, storie, poesie… A meno che non siano lettere. I tuoi amici potrebbero essere sorpresi di ricevere alcuni magnifici campioni epistolari. Non pensare, per favore, che devi essere Gonzalo Torrente Ballester per avere il permesso di scrivere.

Toro

In questo giorno forse pieno di tensioni, potresti dover affrontare grandi dubbi esistenziali. Ad esempio, potrebbe essere qualcosa di serio come tacere o dire la verità. Potrebbe anche accadere che tu abbia dovuto scegliere di dire senza esitazione ciò che porti nel tuo cuore, perché le posizioni attuali ti aiuteranno a formulare le cose in un modo che non è scioccante e, persino, piuttosto convincente. Dipende tutto da te.

Gemelli

Oggi ci si poteva aspettare una giornata piuttosto tesa. Alcuni membri della tua famiglia allargata o anche il tuo partner potrebbero essere particolarmente irritati, anche i tuoi figli saranno insopportabili e sarai rimproverato per aver dimenticato di prendere accordi diversi. Sebbene tu sia convinto che “fornire un servizio” non debba essere confuso con “essere al servizio di qualcuno”, dovrai spiegarlo chiaramente e ad alta voce per evitare confusione.

Cancro

Ci sono momenti in cui le facoltà chiaroveggenti e chiare che possiedi potrebbero essere particolarmente impressionanti per gli altri perché riflettono una grande maturità. No, non stai sognando, pensa che ciò che devi affrontare siano cose realizzabili. Troveresti ancora molto più difficile muoverti nel terreno dell’ambiguità. Se attualmente hai relazioni romantiche in corso, potrebbe essere un grande giorno per essere ritenuto responsabile. Non essere troppo freddo.

Leone

La comunicazione potrebbe essere un’area in cui potresti fare particolarmente bene oggi. Dovresti usare questa tua grande capacità per avanzare nei progetti che hai in questo momento in mano, essere persuasivo o disposto a ottenere informazioni che potrebbero essere molto utili in seguito. Inoltre, potresti sentire che gli altri sono particolarmente ricettivi ai tuoi suggerimenti. Potrebbe anche essere il momento perfetto per esporre le tue idee più audaci.

Vergine

Finalmente oggi potresti iniziare a sapere cosa vuoi e questo sarà quasi il minimo. Potrebbe piuttosto essere che molto presto tornerai ad essere la locomotiva che sei per natura. È possibile che le nuove storie d’amore che potresti intraprendere ti stimolino e molto, che non manca mai di fornirti una buona dose di energia. Idealmente, questa volta potresti concentrarti su un singolo progetto, non disperderti e raggiungere la fine.

Bilancia

Oggi potresti sentirti isolato dal mondo. Inoltre, troverai grandi difficoltà a concentrarti e in modo che gli altri possano contare su di te. In effetti, in questo momento le emozioni sono al di sopra della ragione. E per completare il tutto hai l’impressione che ogni piccola decisione che devi prendere diventerà una vera impresa. Ma se ti chiedi dove sia la causa dello stato in cui ti trovi, solo tu hai la risposta.

Scorpione

La domanda del giorno sarà che non sai se essere l’amante o la madre o il padre. Pensa attentamente al motivo per cui non hai potuto scegliere entrambi i ruoli. Quello che succede è che non immagini di essere l’amante del tuo partner e, allo stesso tempo, la madre o il padre dei tuoi figli. Per favore, non lasciarti influenzare da questi vecchi modelli che ti costringono a scegliere. Non dimenticate mai che siamo già nel ventunesimo secolo.

Sagittario

Oggi esiterai a fidarti delle tue prime sensazioni e potresti sbagliarti. Pensa che potresti essere assolutamente sicuro che la tua intuizione sarà il tuo miglior supporto. Inoltre, conta su pragmatismo e lucidità per guidare i tuoi passi. Combattendo queste qualità naturali, potresti rischiare di chiudere alcune porte. Al contrario, cercate di esplorare nuovi territori sempre seguendo il vostro istinto, ma senza forzare le cose.

Capricorno

Oggi potresti perderti tra sogni ad occhi aperti legati a chi avresti potuto essere. Un artista riconosciuto e dotato di grande talento, una star del cinema o un pianista di talento. Pensa che potresti essere immerso nei sogni più di un adolescente che di un adulto. Invece di guardare al passato, potresti fare meglio a cercare attraverso le tue frustrazioni emotive. Concentrati e considera se non hai nulla da fare quando si tratta della tua attuale vita amorosa.

Acquario

Oggi più che mai vorrai evadere dalla tua routine quotidiana, che nelle ultime settimane è sempre più pesante. Potresti davvero voler vedere cose diverse, oltre a incontrare nuove persone, ma presto ti renderai conto che anche i tuoi obblighi professionali e familiari sono una priorità per te. La tua immaginazione e la tua voglia di vivere potrebbero dare alcuni suggerimenti in modo da poter conciliare meglio le diverse sfaccettature della tua personalità.

Pesci

Il periodo che stiamo attraversando è piuttosto problematico e voi ne siete certamente consapevoli. In queste circostanze e oggi, alcune persone possono essere tentate di essere più rigide che mai perché si rifiutano di lasciare che le cose cambino nella misura in cui hanno fatto finora. Tra le altre cose, si aggrappano al passato e alle tradizioni. Considera seriamente di imparare a lasciar andare alcune delle tue convinzioni.