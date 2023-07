Oroscopo Paolo Fox domani 23 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

Oggi potresti sentirti come una vera pecora nera nel gregge intorno a te. Dal momento che odiate le persone che attraversano la vita come pecore, vi sentirete benissimo. Ad ogni modo, riconosce che questa non è una sensazione nuova. E per questo motivo, non ti senti solo o rifiutato. Non ingannarti, in fondo preferisci che le cose siano così e non il contrario. Quindi, vieni a patti con le tue differenze e ti sentirai molto meglio.

Toro

Oggi, il tuo amore per il glitter e gli onori potrebbe essere particolarmente forte. Ti sentirai più toro che mai e per te tutto ciò che brilla sarà d’oro. Ad ogni modo, non fidarti di te stesso e non imbarcarti su nessuna nave con il pretesto che sarà il capitano. Prendi molto sul serio i consigli del tuo partner e dei tuoi amici prima di gettare l’ancora.

Gemelli

Potrebbe esserci qualche traccia di rifiuto e negazione di ciò che siete oggi. Dovresti pensare che dal momento in cui prendi decisioni ed esprimi opinioni, ti esponi al dibattito e ai detrattori. Ti sentirai anche in grado di giudicare la sincerità dei sentimenti del tuo partner e dei tuoi amici. Se non ammettono le tue opinioni e semplicemente le rifiutano, ti renderai conto che i loro sentimenti non valevano molto.

Cancro

Non cercare di sfuggire ai tuoi sentimenti o emozioni. Pensa che a forza di voler voltare loro le spalle, oggi potrebbero finire per cadere su di te in modo molto più violento e, piaccia o no, finirai per pagarne il prezzo. Quindi affrontali, sii coraggioso e determinato. Sapete che non c’è niente di peggio che applicare la politica dello struzzo nella vita. Sicuramente troverai la risposta a tutte le tue domande sentimentali e professionali.

Leone

Fate molta attenzione a non lasciarvi invadere oggi da un ingiustificato senso di inferiorità. Alcuni dei tuoi vicini possono darti l’impressione di avere il controllo di tutto ciò che accade loro e di essere i registi di tutto ciò che accade. Ti renderai conto che è solo in apparenza e che, come tutti, sono condannati ad adattarsi agli elementi. Riacquista la fiducia negli altri e condividi i tuoi sentimenti con loro. Le loro opinioni produrranno tranquillità e tranquillità.

Vergine

Oggi potresti voler giocare interessante e diventare una persona molto impegnata, che non ha tempo per nulla. La verità è che sei immerso in un vero e proprio ‘overbooking’ sociale. I tuoi amici si sentono esclusi, per non parlare del tuo partner che si consola guardando la tua foto. Dovresti essere consapevole che questa situazione non può durare più a lungo. Quindi alleggerisci il tuo programma e trascorri più tempo con coloro che ti amano davvero.

Bilancia

Sì o sì, vorrai uscire stasera. Potresti essere tentato da un nuovo film o anche dalla locandina di un concerto che viene annunciato e che sembra molto appetitoso. Potrebbe essere il momento di effettuare alcune chiamate ai tuoi diversi gruppi di amici. Potrebbe anche accadere che tu volessi avere un “faccia a faccia” con uno dei tuoi ultimi flirt. Non importa dove vai o con chi, oggi sei in uno stato d’animo festoso e sarebbe un peccato non approfittarne.

Scorpione

Hai sempre la sensazione che dovresti prenderti più cura degli altri. Per te, quando qualcuno apprezza o ama una persona, diventa immediatamente il suo protettore. La cosa peggiore è che quando non metti rapidamente qualcuno che ha bisogno di aiuto sotto la tua ala, ti senti egoista e una persona cattiva. Oggi dovresti spingere questa sensazione fuori dalla tua mente. Per la salute mentale, il benessere delle persone non può diventare l’unico obiettivo della tua vita.

Sagittario

Non sorprenderti se ti senti particolarmente vulnerabile oggi. La congiunzione planetaria del giorno potrebbe farti sentire ipersensibile a tutto ciò che ti circonda. Non cercare di contenere le tue emozioni, anche se si traduce in una piccola crisi in cui arriveranno alle lacrime. Potrebbe essere più che necessario per te lasciarti andare e rilassarti un po ‘. Ma non preoccuparti, è solo una cosa passeggera, domani tutto sarà in ordine. Certo, cerca di prenderti cura di te stesso.

Capricorno

Il successo potrebbe essere messo a portata di mano oggi, quindi non perdere le opportunità che ti si presentano. Pensa che se al prossimo incrocio ti accorgi di non scegliere la strada giusta, potrebbe essere che non appariranno più. Naturalmente, anche se non trovi successo, l’arcobaleno indicherà la strada da seguire. Per lo meno, incontrerai situazioni che ti prepareranno ad affrontare le difficoltà che dovrai affrontare in seguito.

Acquario

Oggi potresti soffrire di un piccolo attacco di gelosia. Con ogni probabilità, sperimenteresti una mancanza di fiducia in te stesso, qualcosa che sai essere tipico del tuo segno. Rilassati e cerca di capire le ragioni. Se sei geloso del tuo partner, perché dubiti dei suoi sentimenti nei tuoi confronti? Se provi invidia di uno dei tuoi colleghi, è perché senti che il tuo lavoro non è riconosciuto? Non voltarti e vai alla fonte del problema.

Pesci

Potresti renderti conto oggi di quanto sia importante imparare a canalizzare l’aggressività. Se ti sembra difficile, insisti perché è per tutti, ma non impossibile. Faresti meglio ad esprimere le tue emozioni quando emergono, piuttosto che contenerle. Perché se sopprimi i tuoi sentimenti, possono diffondersi come veleno e invadere tutto il tuo corpo fino a produrre una crisi, spesso irreversibile. Prova a sperimentare con la confessione, se non altro per arieggiare un po’ la tua anima.