Oroscopo Branko domani 23 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Avrai un inizio di settimana favorevole, con molte lotte, tensioni e imprevisti, ma favorevole per le tue attività lavorative, imprenditoriali e sociali. L’energia positiva di Marte, sovrano del vostro segno, vi darà forza e ispirazione affinché possiate intraprendere iniziative audaci e coronarle con grande successo.

Toro

Questa è una giornata che all’inizio sembrerà brutta e ti pioveranno addosso tensioni e difficoltà, sia sul lavoro che nelle relazioni, tuttavia, alla fine scoprirai che in realtà è una giornata molto buona e che tutte queste lotte hanno un senso e finiranno per portarti dove vuoi. Il pomeriggio sarà molto favorevole.

Gemelli

Oggi dovete stare molto attenti perché un nemico verrà da voi vestito da amico o dando l’impressione che sia venuto a portarvi qualcosa di molto buono, ma in realtà vi minaccia con l’inganno o il tradimento. Se oggi ti arriva qualcosa di molto bello e inaspettato, dovresti stare attento perché le cose non saranno come sembrano. Ma ci riuscirai.

Cancro

La Luna transiterà oggi nel vostro segno e formerà fortunatamente buoni aspetti anche con altri pianeti. Ciò significa che può essere una giornata molto positiva o felice per te, in cui le tue attività e iniziative andranno avanti. Inoltre, dentro di te godrai di grande ispirazione, gioia o ottimismo.