Oroscopo Branko domani 23 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Siete in un momento astrologico molto favorevole ed è proprio per questo che oggi inizierete una settimana che gode delle migliori prospettive, soprattutto per quanto riguarda il lavoro e le questioni finanziarie. Riceverai denaro inaspettato o buone notizie relative alle finanze. Molto bravo a prendere iniziative.

Vergine

Oggi inizia per te una settimana che ti porterà grandi lotte e sacrifici sul posto di lavoro, subirai anche qualche ingiustizia o qualcosa che interpreti come tale. Tuttavia, la buona notizia è che alla fine ne varrà la pena perché dopo momenti molto difficili alla fine otterrai una vittoria notevole.

Bilancia

Sii prudente nelle questioni relative al denaro e ai beni materiali, pensa attentamente alle cose prima di farle perché in questo momento vieni ingannato o tradito, o forse anche tu stesso puoi prendere una decisione sbagliata o dare la tua fiducia alla persona inadeguata. Tutto funzionerà.

Scorpione

In questi giorni stiamo affrontando un momento astrologico importante, ma piuttosto teso e questo può portarvi a fare alcune cose di cui poi potreste pentirvi. Non cercate nemici e non fatevi provocazioni perché ciò non porterà a nulla di buono, ma potrebbe portarvi molti problemi. Evita i confronti.