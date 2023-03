Oroscopo Branko domani 23 marzo 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 23 marzo Sagittario

Se oggi ti propongono un ottimo affare o qualcosa che sembra un grande colpo di fortuna, dovresti pensarci e agire con molta prudenza, perché forse quello che sembrava meraviglioso potrebbe in realtà rivelarsi una decisione molto negativa. Non lasciarti trasportare dalla prima impressione, rifletti e analizza le cose con freddezza.

Oroscopo Branko 23 marzo Capricorno

Oggi è conveniente per te essere prudente in questioni relative al denaro, al patrimonio o agli affari. L’influenza della Luna non sarà troppo favorevole per te e c’è il rischio che tu prenda iniziative o decisioni inappropriate, o addirittura che tu sia impaziente o avventato quando dovresti essere molto più riflessivo e analitico.

Oroscopo Branko 23 marzo Acquario

Quello che ti caratterizzerà di più oggi è che davanti agli altri ti mostrerai felice e ottimista, trionfante e sicuro di te, ma dentro il tuo cuore ti sentirai molto più depresso o malinconico, che sarà il tuo vero stato emotivo. Le cose andranno bene per te nel mondo, ma nella tua vita intima la situazione potrebbe essere diversa.

Oroscopo Branko 23 marzo Pesci

Riceverai aiuto o protezione in una situazione molto difficile o incerta. Oggi sarà un giorno fortunato per te perché anche se ti vedrai in un momento molto difficile, tuttavia, una persona cara, o qualcuno che ti stima e apprezza, ti aiuterà a uscirne. Ma devi stare attento, i pericoli ci saranno ancora, ma non sempre avrai aiuto.