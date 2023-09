Oroscopo Branko domani 23 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Acquario

Oggi non ti senti bene con te stesso perché sei indeciso e allo stesso tempo impaziente, Acquario. Le cose non vanno quotidianamente così velocemente come vorresti ed oggi potresti sentire il bisogno di prendere la via di mezzo, anche se non hai ben chiaro il risultato che questa ti darà. Non è il momento di correre rischi, aspetta di avere una situazione finanziaria più sicura. Non perdere la stabilità che hai in questo momento, devi mantenerla. Oggi avrai buone notizie nel tuo ambiente familiare.Se hai un partner, la tua relazione si muove ogni giorno verso un futuro felice, emozionato Acquario. Se sei ancora libero, oggi una persona affascinante sarà attenta a te. Il problema è che non ti piace né vuoi avere alcuna relazione con quella persona. Non sprecare il suo tempo ma cerca di mantenerlo come amico.