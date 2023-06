Oroscopo Branko domani 24 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Buon momento per le relazioni amorose, il tuo spirito sarà in grado di connettersi con quello delle persone che ami molto facilmente. Il sesso sarà fantastico. Se sei single, tieni presente che cercare un partner è un lavoro che non ha riposo. Il tuo spirito ha bisogno di un supporto vitale che ora non hai, non gettare la spugna solo perché non lo ottieni al primo tentativo. Inizia la giornata con tutte le porte aperte, ma con il passare della giornata dovrai prendere delle decisioni. Non puoi rimanere indefinito.

La fortuna è dalla tua parte quando si tratta di economia. Puoi investire senza troppe paure, le cose andranno bene. È possibile che oggi noti indifferenza nei confronti della tua persona da parte delle persone intorno a te. Non allarmarti, è più una percezione esagerata che un riflesso della realtà. Ci sono poche cose che ti danno maggiore soddisfazione che vedere come superi gli obiettivi che ti sei prefissato. Oggi raggiungerai uno dei tuoi obiettivi più attesi.

Acquario

Non tutti i giorni puoi fare cose interessanti e oggi sarà una di queste. Pensa che, a volte, la routine ci regala riposo e tanta tranquillità. Buoni tempi per associarsi, per condividere progetti e anche sforzi. Tu da solo non sarai in grado di affrontare i lavori che derivano dai tuoi ambiziosi progetti. Se stai pensando di viaggiare, è un buon momento. Soprattutto se ti trasferisci all’estero, troverai nuovi modi per concentrare la tua vita verso un futuro migliore.

Pesci

Se hai documenti importanti da sbrigare, oggi potrebbe essere un giorno molto appropriato. Incontrerai una persona che può aiutarti molto in questo lavoro. Affronterai qualcuno con un alto potere di persuasione, il cui modo di affrontare le cose ti farà dubitare dei tuoi principi. Fai attenzione alle persone con molta verbosità. Almeno per qualche ora, smettila di pensare agli impegni che ti aspettano. Goditi la bella atmosfera, perché nei prossimi giorni avrai bisogno di tutta la tua energia.