Oroscopo Branko domani 24 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione - Controcopertina

Leone

I problemi nascono in ambito domestico, forse perché si sono trascurate alcune importanti questioni manutentive. Impara a tenere conto delle revisioni. Combatti contro l’inganno, perché ora sono i tuoi principali nemici. Una persona con un desiderio di vendetta contro di te può farti del male se non lo scopri in tempo. La tua pazienza si esaurisce per una questione lavorativa. Potrebbe essere giunto il momento di mettere le cose in chiaro su chi ti sta facendo molto male.

Vergine

Hai bisogno di un po’ di tranquillità e di tempo per riuscire a mettere ordine nella tua vita, se non esci dalla routine non riuscirai a vedere le cose con calma e obiettività. Il coraggio di cui hai bisogno per prendere decisioni importanti ti arriverà non appena crederai davvero nelle tue possibilità. Se non sei chiaro, cerca di dimenticare il prima possibile. Le cose che valgono davvero la pena a volte richiedono più tempo di quanto vorremmo, ma proprio questo le rende più interessanti.

Bilancia

Questo non è un buon momento per inizi o cambiamenti, mantieni tutto così com’è e rifletti prima di agire, soprattutto nell’area del lavoro e delle finanze. È probabile che oggi avrai una forte discussione con qualcuno vicino a te, anche se non con il tuo partner. Cerca di non dire cose di cui poi ti pentirai. È molto probabile che sorgano tensioni intorno a te che alla fine portino a una tempesta dialettica. Può servire a raggiungere accordi interessanti.

Scorpione

I rapporti con le persone della tua famiglia entrano in una fase inevitabile di confronto in cui sarai costretto a difendere i tuoi interessi e quelli tuoi. Se hai delle cose da fare, cerca di sfruttare meglio le mattine, alzati prima e mettiti nella farina quando il sole non ha nemmeno fatto capolino dalla tua finestra. Anche se fa male, la sincerità è ora la migliore medicina per la tua relazione romantica. Devi dire la verità su ciò che senti, lo supererai di sicuro.