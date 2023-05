Oroscopo Branko domani 24 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Se fai bene il tuo lavoro, prestando attenzione ai grandi obiettivi e anche ai dettagli, non devi temere per i risultati o per quello che dicono gli altri. I vecchi metodi falliscono ogni giorno di più, non perché fanno male, ma perché sono superati, bisogna cercare nuove formule per affrontare i nuovi problemi, un po’ di immaginazione. Le riflessioni in relazione alla morte, causate da un evento che ti ha sconvolto, cambieranno il tuo modo di pensare e anche di agire, almeno temporaneamente.

Una svolta degli eventi ti farà cambiare opinione rispetto ad alcune persone intorno a te, ma fai attenzione solo a ciò che puoi contrastare. Cercare una maggiore redditività nella tua attività o sfide professionali sta passando dall’essere conveniente all’essere del tutto essenziale, i concorrenti sono molto forti. Il tuo ambiente di lavoro si sta deteriorando e questo influenza il comfort, che diminuisce. I cambiamenti sono imposti per rinnovare quell’ambiente, che ti farà lavorare più a tuo agio.

Bilancia

Evita di contrarre debiti, questo ti farà sentire più sicuro riguardo alla tua situazione finanziaria. La cosa migliore è controllare la spesa giorno per giorno e investire in modo ragionevole. La tua preoccupazione per la tua situazione finanziaria non è vana, hai molti motivi per smettere di spendere e iniziare a pianificare la tua ripresa il prima possibile. Il tuo spirito è colpito dal virus del rancore, devi dimenticare le cose negative del passato e iniziare a costruire un nuovo futuro da zero. L’odio è un ostacolo sul tuo nuovo percorso.

Scorpione

Non avrai altra scelta che negoziare con chi ti sta rendendo la vita impossibile, se prosegui sulla strada del confronto la stanchezza prenderà il sopravvento. Se ti coinvolgi troppo in questioni che ti sono estranee, perderai molto più di quanto guadagnerai, cerca di stare lontano dai problemi sentimentali che non ti toccano. Non c’è altra strada nel rapporto sentimentale che avete intrapreso che la dedizione totale, la passione si è scatenata e non potete liberarvene neanche un attimo al giorno.