Oroscopo Branko domani 24 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Oggi avrai una giornata che dal punto di vista emotivo potrebbe essere paragonata a un ottovolante. Ariete, non dovresti cercare di nascondere lo stato in cui ti trovi perché sembrerà un grande naso nel mezzo di una faccia. Potresti facilmente passare dalla risata al pianto e viceversa. In altre parole, un cielo nuvoloso con belle radure che per i vostri gusti avranno troppi contrasti. Dovresti cercare di prendere questo pasticcio passeggero sul lato positivo.

Toro

Se pensi un po’ di più a te stesso e un po’ meno agli altri, raggiungerai l’equilibrio che tanto cercavi senza successo. Hai molto lavoro ora? Non lasciarlo per dopo. Prima di chiedere soldi ai tuoi amici, esaurisci tutte le altre opzioni possibili, le questioni economiche sono un motivo molto frequente di dissapori tra amici. Sei attratto da tutto ciò che riguarda il viaggio, per rompere i confini imposti dal tuo ritmo quotidiano di vita. Fai del tuo meglio per ottenere una tregua e prendere il primo aereo.

Gemelli

Non gettare benzina sul fuoco in un problema che di per sé ha tutto il colore della putrefazione. Lasciare che i problemi si risolvano da soli nel tempo a volte è la soluzione migliore. Soprattutto, concentrati sul rispetto delle decisioni che tu stesso hai preso. Quegli impegni vitali devono essere sacri per te, o finirai per perdere il nord della tua esistenza. La necessità di prendere continuamente decisioni, anche le più piccole, sta finendo la tua piccola forza. Cerca di liberarti da quella pressione con l’aiuto del tuo partner.

Cancro

Oggi potresti fare un grande salto. Le tue intuizioni potrebbero essere devastanti e la giornata dovrebbe andare come un orologio. Cancro, fai il tuo lavoro a un grande ritmo e battendo i tamburi, e dimostrerai una grande produttività. Per quanto riguarda l’amore, sarà lo stesso, perché tutto ti sorride. L’unico problema è che rischi di farti invidiare, tanto da portare il vento in poppa.

Leone

Oggi dovresti cogliere le opportunità quando si presentano. Leone, dovresti usare questo giorno per riflettere sui tuoi obiettivi nella vita. I tuoi sogni più sfrenati non sono necessariamente impossibili. A volte devi solo crederci. Quindi dovresti ascoltare ciò che la tua voce interiore detta, così come i consigli che i tuoi cari ti danno. Tuttavia, un buon consiglio sarebbe quello di evitare di coinvolgere le tue emozioni nelle tue scelte. La preoccupazione potrebbe fermarti sulle tue tracce …

Vergine

Questo è un giorno in cui dovresti togliere le antenne. Ci sono cose che accadono intorno a te su cui ti senti confuso. Vergine, dovresti fidarti solo del tuo intuito e dei tuoi presagi. Queste sono guide che dovrebbero portarti sulla strada giusta. Nel regno della creatività, dovresti essere pieno di idee pertinenti e produttive. Dovresti tenere d’occhio e aggiornarti sulle ultime notizie sul tuo lavoro.

Bilancia

In una parola, questo è il giorno della completa felicità. Le stelle emettono onde positive sul tuo Sole nativo, che ha l’effetto di creare in te un vero senso di benessere. Ti senti bene con te stesso e pronto ad affrontare tutte le difficoltà che ti si presentano. Questo non vuol dire che non sarai tentato di apportare molti cambiamenti nel tuo ambiente. Ma non esagerare, amica Bilancia, non necessariamente tutti avranno la forza di seguirti.

Scorpione

Oggi ragione e sentimento concordano in te e questa osmosi ti permette di avere una visione chiara della situazione e delle domande che ti stai ponendo. Questo è il momento perfetto per fare un’autoanalisi obiettiva dei tuoi sentimenti e capire perché agisci in quel modo. Scorpione, studiando le tue emozioni, sarai in grado di controllarle e usarle meglio. Non dovresti lasciare passare la giornata senza concentrarti su questo aspetto della tua natura.

Sagittario

Oggi avete dinamismo da vendere. Troppa energia che dovrà essere consumata in un modo o nell’altro. Ad esempio, sarà un grande giorno per te portare il tuo partner, i tuoi figli o i tuoi amici a fare una passeggiata in campagna. Sagittario, hai mai pensato di partecipare a un torneo di trampolino? Dovresti motivare il bambino che dorme in te e, se possibile, condividerlo con le persone intorno a te.

Capricorno

Oggi potresti dover affrontare un conflitto intimo che ti sconvolge emotivamente. Capricorno, è probabile che la tua prima reazione sia quella di analizzare i tuoi sentimenti usando la logica per cercare di capire come uscirne indenne. Attenzione a questa reazione! Volendo risolvere tutti i problemi in modo cartesiano e pragmatico ti farebbe dimenticare la cosa principale: ascoltare il tuo cuore. Non dovresti cercare di cambiare argomento e affrontare le tue emozioni.

Acquario

È probabile che per tutto il giorno di oggi la persona a cui tieni di più al mondo si allontanerà da te se continui a ignorarla. È più che probabile che qualcuno che si prende veramente cura di te darà comunque quell’affetto per scontato. Forse stai giocando sul filo del rasoio per attirare l’attenzione. Acquario, dovresti stare attento ad essere onesto e aperto con i tuoi sentimenti, azioni e motivazioni.

Pesci

Sperimenterai sicuramente la necessità di essere più assertivo. A volte trovi difficile vendere te stesso o promuovere e vendere la tua azienda a potenziali partner. Pesci, non dovresti esitare a fare di più. Dovresti alzare il telefono e cercare potenziali clienti, cioè prendere l’iniziativa per attirare l’interesse delle persone al tuo lavoro. Dovresti anche utilizzare i servizi Internet per distribuire il tuo curriculum o fornire informazioni sulla tua azienda.