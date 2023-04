Oroscopo Branko domani 25 aprile 2023: predizioni in anteprima su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Inizia per voi una nuova settimana sotto la protezione di una buona stella, molto favorevole per le vostre vicende lavorative e per le attività sociali e mondane. Nello specifico, oggi puoi trascorrere una giornata molto soddisfacente perché le cose andranno come desideri e ti sembrerà di navigare con il vento a tuo favore. Questa sarà una giornata ricca di riflessioni, Ariete. Sei in grado di osservare ciò che accade intorno a te pur mantenendo la distanza. Le ambizioni di altre persone ti sembreranno divertenti mentre recitano le loro parti più come caricature che come persone reali. Fare un passo indietro in questo modo ti fa bene. Dovresti farlo più spesso.

Toro

Oggi ti sarà particolarmente scomodo o difficile concentrarti sui tuoi affari di lavoro e attività sociali perché numerose preoccupazioni e problemi di natura familiare ti disturberanno e ti travolgeranno. Ma a parte questo, oggi avrai anche una predisposizione più introversa o malinconica del solito. Un riconoscimento tanto atteso potrebbe arrivare oggi, Toro. Hai finito con le seccature che hai vissuto di recente e ora sei entrato in un periodo più calmo. Chi prima poteva solo criticare, non trova abbastanza parole per lodarti. Prendi i complimenti per il valore nominale. Non c’è niente di sbagliato nell’essere felici con se stessi.

Gemelli

Forse è dovuto all’ottimo influsso di Venere di cui godete in questo momento, ma la verità è che la nuova settimana si apre per voi con ottime prospettive in relazione al lavoro, alle finanze e agli affari mondani in genere. Oggi sarà un’ottima giornata per intraprendere ogni tipo di iniziativa o per viaggiare. Ti aspetta una giornata di profonda riflessione. Mentre potresti essere tentato di pensare a quanto sei arrivato lontano, sarebbe meglio spendere il tuo tempo pensando a cosa riserva il futuro. Sei entrato in un periodo di ripensamento della tua identità e dei tuoi obiettivi. Queste non sono piccole cose. Avrai bisogno di ogni grammo di energia a tua disposizione per superare questo periodo di transizione.

Cancro

Marte è nel tuo segno e la cosa buona di questo transito è che ti darà la forza e il coraggio di cui hai bisogno per affrontare problemi mondani e materiali che, in molti casi, stavi eludendo. Tuttavia, dovresti anche stare attento perché potresti farti dei nemici a causa della tua natura esplosiva. Questo sarebbe un giorno ideale per prenderti cura extra del tuo corpo, Cancro. Non illuderti che quei problemi alla schiena scompariranno, idem quel dolore al ginocchio. Alza il telefono e fissa l’appuntamento con il fisioterapista. Non ti farà male mettere da parte le tue ambizioni e le tue responsabilità per un giorno.