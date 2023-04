Oroscopo Branko domani 25 aprile 2023: gli astri migliori su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Questo sarà uno dei migliori segnali sia oggi che per la nuova settimana che inizia oggi. Molto ispirato e favorevole a prendere ogni tipo di iniziativa legata al lavoro, alle finanze, ai viaggi, alle scartoffie o alla vita sociale. Ed è che al tuo grande slancio ed energia si unirà anche una grande dose di buona fortuna. Potresti aver recentemente modificato gli aspetti materiali della tua vita. Era sufficiente fermarsi lì? Potrebbero essere necessari cambiamenti più profondi. Dai un’occhiata a cosa ti ha motivato a creare la vita che vivi ora. Presta particolare attenzione alle scelte che hai fatto nella tua vita professionale. Sei sicuro di fare quello che dovevi fare? I tuoi talenti vengono utilizzati al massimo?

Vergine

Inizierai la settimana con molto stress e preoccupazioni, troverai molte sorprese e avrai la sensazione che il mondo ti stia crollando addosso. Tuttavia, la buona notizia è che riuscirai finalmente a prendere in mano la situazione e la giornata si concluderà per te con molta più armonia. Tensioni nella vita sentimentale. Questo sarà un grande giorno per meditare, Vergine. Potresti essere un po’ insoddisfatto di te stesso perché i tuoi vari progetti devono ancora prendere forma. Sei impaziente, ma chi non lo sarebbe? Questo periodo di attesa dura da circa due mesi, ma presto finirà. I pianeti ti chiedono di considerare solo l’essenziale. Non permettere a te stesso di iniziare nuovi progetti basati su qualcosa di superfluo.

Bilancia

Oggi avrai la sensazione di iniziare la giornata con il piede sbagliato, e cioè che uno stato d’animo un po’ grigio o malinconico dovrà essere abbinato alla tendenza ad incontrare tanti imprevisti e sassi lungo il percorso, anche se fortunatamente nessuno di queste cose sarà grave. Cerca di prendertela comoda, la giornata sarà molto lunga. È una giornata eccellente, ma fai attenzione a non esagerare. Potresti essere tentato di pensare che le piccole difficoltà finanziarie siano già alle tue spalle. Ahimè, non lo sono. Quello che fai oggi fornisce il progetto per il tuo futuro. I continui sforzi per stabilizzare il tuo comportamento forniranno la sicurezza futura che desideri.

Scorpione

Sai quello che vuoi e andrai dritto per esso con una volontà di ferro e senza riguardo per qualsiasi altra considerazione. La passione vi muove interiormente e nulla potrà distogliere la vostra attenzione, così vi appare l’inizio di una settimana che potrebbe essere tanto positiva quanto fruttuosa. Ora sei in dirittura d’arrivo, Scorpione! Dì addio alle tue preoccupazioni. I tuoi sforzi ripagano a palate mentre le persone ascoltano i tuoi consigli e si fanno in quattro per farti piacere. Anche se alcuni dettagli della tua vita amorosa devono ancora essere risolti, è sicuro andare avanti per un po’. Hai passato mesi in questo processo di autotrasformazione e ti meriti un po’ di riposo.