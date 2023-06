Oroscopo Branko domani 25 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Le stelle indicano una giornata positiva e avventurosa per te, Sagittario. Sarai pieno di energia e determinazione, pronto ad affrontare nuove sfide e avventure. Sfrutta questa fase favorevole per seguire le tue passioni e dedicarti ai tuoi interessi. Potresti trovare ispirazione da viaggi, studi o esperienze culturali. Non aver paura di sognare in grande e di seguire il tuo istinto.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

Oggi potresti sentire una spinta verso la stabilità e la concretezza, Capricorno. Sarai focalizzato sulla costruzione di una base solida per il tuo futuro. Dedica del tempo alla pianificazione e all’organizzazione delle tue attività. Sfrutta questa fase per stabilire obiettivi realistici e per concentrarti sulle tue responsabilità. Sarà un momento propizio per ottenere risultati tangibili.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Le stelle indicano una giornata di creatività e libertà per te, Acquario. Sii aperto alle idee innovative e non temere di esprimere la tua originalità. Sarai in grado di portare un’energia fresca e innovativa in ogni ambito della tua vita. Sfrutta questa fase per mettere in atto le tue idee e per condividere il tuo punto di vista unico con gli altri.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Oggi, Pesci, potresti sentire una spinta verso l’introspezione e la spiritualità. Sarai particolarmente sensibile alle energie sottili e potrai trarre ispirazione dai tuoi sogni e dalla tua intuizione. Dedica del tempo alla meditazione e alla connessione con il tuo mondo interiore. Sii gentile con te stesso e cerca di mantenere un equilibrio tra il mondo esterno e il tuo mondo interiore.