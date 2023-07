Oroscopo Branko domani 26 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Se sei single, sembra una persona che ti farà un’ottima impressione. Con il passare del tempo, potresti osare di chiedergli un appuntamento che sarebbe l’inizio di qualcosa di serio. L’atmosfera in casa si fa rarefatta per problemi che nulla hanno a che fare con la coppia. Non dire nulla di cui potresti pentirti troppo presto. Le informazioni che stai cercando ti sono più vicine di quanto pensi, devi solo prestare un po’ più di attenzione quando le cerchi. Mal di testa.

Una giornata molto propizia per scambiare idee, per interagire con persone che possono arricchirti molto, sia professionalmente che personalmente. Qualcuno oggi ti farà sembrare colpevole per qualcosa di cui non hai alcuna responsabilità, e lo farà in modo troppo convincente. Sarai molto richiesto in ambito lavorativo: tutti vorranno che tu collabori ai loro progetti. Anche se questo ti lusinga, tieni presente che non sarai in grado di fare tutto.

Bilancia

Le persone che non ti capiscono possono essere un ostacolo per te; preoccupati di toglierli di mezzo o di fargli cambiare idea il prima possibile. In questi giorni hai un grande bisogno di affetto e quel bisogno potrebbe portarti tra le braccia sbagliate. Pensaci due volte a quello che fai, soprattutto se hai già un partner. Affrontare una dieta troppo rigorosa adesso può causarti seri disturbi. Prendilo il più tranquillamente possibile e vai molto a poco a poco.

Scorpione

La tua buona reputazione e il concetto che gli altri hanno di te ti aiuteranno oggi ad avere un’opportunità professionale. Accettalo solo se sei disposto a obbedire. Una persona che negli ultimi tempi era stata indifferente cambierà leggermente atteggiamento. La svolta può essere dovuta a interessi puramente economici. Se non hai un lavoro o se stai pensando di cambiare, approfitta di questi giorni per inviare le tue segnalazioni ad aziende importanti, perché potresti avere un’opportunità.