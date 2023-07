Oroscopo Branko domani 26 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Hai bisogno di un po’ di rinnovamento nella tua vita, la noia inizia ad essere una seria minaccia per il tuo equilibrio. I tuoi amici possono aiutarti in questo compito. Inizi a vedere le cose con un po’ più di ottimismo, ma non è ancora arrivato il momento di fare l’ultimo passo. Tutto procede, sii paziente. La tua salute ora è la cosa più importante, non trascurarla a favore del lavoro o del divertimento. Hai bisogno di uno specialista che si prenda cura di te il prima possibile.

Se hai subito un disaccordo sentimentale o un forte litigio, oggi non sarà il giorno migliore per provare a risolverlo. Hai ancora bisogno di un po’ più di riflessione. Sentirai parlare di una persona che ha avuto un ruolo importante nella tua vita in passato e che avevi dimenticato. L’incontro sarà piacevole anche se non avrà conseguenze. A volte la tua vita è come un puzzle con troppi pezzi. È il tuo modo di essere. Prova a trovare il complicato punto d’incontro tra tutti quei pezzi.

Acquario

Il tuo tempo libero è troppo ipotecato da impegni con persone che non ti sembrano più interessanti, rompi quei legami il prima possibile. Osserva bene le reazioni degli altri alle tue proposte, ti daranno molti indizi per sapere su chi puoi contare in futuro e su chi no. Fai la guardia. L’insicurezza che provi ti impedisce di avanzare nel rapporto sentimentale che hai iniziato da poco. Hai molte opportunità, non aver paura.

Pesci

Se riesci a controllare i tuoi impulsi e sai come gestire una situazione finanziaria che si presenterà oggi nel tuo ambiente immediato, puoi realizzare un ottimo profitto. Nonostante tu abbia una grande predisposizione al compromesso, metti troppi problemi con ogni corteggiatore. Abbassa un po’ l’asticella e cerca di conoscere gente. Prenditi cura oggi di commentare il lavoro degli altri, perché puoi convincere qualcuno a metterti in una situazione difficile o qualcosa di simile al ridicolo.