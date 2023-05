Oroscopo Branko domani 26 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Oggi devi stare particolarmente attento alle spese, il tuo patrimonio è minacciato, ma soprattutto da te stesso più che da qualsiasi altra persona o circostanza. Avrai grandi desideri di acquistare qualcosa di molto costoso o fare una grande spesa per qualsiasi altro motivo. Ma ora le influenze astrali non saranno buone.

Capricorno

Questo sarà uno dei segni più fortunati della giornata, soprattutto in campo finanziario o materiale in generale. Trionfa nella tua vita professionale o raggiungi un obiettivo, e anche se la fortuna è intervenuta in qualche modo, sarà soprattutto merito del tuo lavoro, impegno, sacrificio e perseveranza. Presto otterrai un grande successo.

Acquario

Questo è un momento fortunato per te, ma non tanto perché hai ottenuto un grande trionfo ma soprattutto perché ti sentirai molto bene, ma molto presto raggiungerai anche traguardi importanti sul lavoro o negli affari, così come farai favorire ottime amicizie. Viaggi fortunati e abbastanza fruttuosi.

Pesci

Rinunce e sacrifici sono profondamente legati all’influenza di questo segno, e oggi dovrete fare qualche importante sacrificio legato al denaro o ad altri beni materiali, qualcosa che vi permetterà di vedere fino a che punto avete un grande cuore. Qualcuno molto caro ha bisogno del tuo aiuto e tu sarai lì per darglielo.