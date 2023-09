Oroscopo Branko domani 26 settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Gemelli

Oggi, Gemelli, smetti di pensare in ogni momento a cosa farai domani, perché preparandoti per il futuro ti perdi il presente. Inoltre, non importa quanti piani fai ogni giorno, la vita è imprevedibile e molte volte non ti fa molto bene averla pianificata in modo così dettagliato. È bene pensarci un po’, ma senza ossessionarsi. Oggi un amico ti chiamerà con l’intenzione di incontrarti. Fai uno sforzo e vai a quell’incontro perché ha bisogno di parlarti di un argomento importante. In ambito lavorativo oggi sarà più proficuo per te restare un po’ nell’ombra ed evitare ogni tipo di discussione, Gemelli. Innamorato siete in un buon momento per iniziare una relazione ma non vi rendete conto dei segnali che manda ogni giorno qualcuno che vi è molto vicino.