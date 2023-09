Oroscopo Branko domani 26 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Stai molto attento alle cose che racconti al lavoro e a chi le racconti, Leone. C’è un certo personaggio che è sempre stato invidioso di te e che ogni giorno usa queste informazioni per fare commenti negativi. Ciò che mira a fare è creare un’immagine negativa per te agli occhi degli altri. Per fortuna nessuno finora gli ha prestato attenzione ma è meglio che non abbia materiale sensibile per i suoi scopi malvagi. Se oggi qualcuno ti parla con un tono inappropriato, Leone, non arrabbiarti e non entrare in conflitto. Salta il commento. È meglio mantenere un rapporto cordiale con questa persona quotidianamente. In campo sentimentale, devi controllare questo impulso a rispondere a certi commenti provocatori del tuo partner. È un gioco tossico in cui non dovresti lasciarti coinvolgere. E se la situazione si ripete frequentemente, lasciagli la porta.