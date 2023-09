Oroscopo Branko domani 26 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Acquario

Non cambiare tutto in una volta, Acquario, perché non ti darà buoni risultati. Oggi penso che prima di prendere una decisione di questo tipo sia necessario risolvere alcune questioni. In questo momento hai molte responsabilità di cui occuparti quotidianamente. Puoi farlo più tardi, ma per ora ciò che funzionerà per te è concentrarti sul miglioramento di ciò che è alla tua portata. Per quello che desideri ogni giorno, hai bisogno di una stabilità economica che ora non hai. Oggi al lavoro potresti dover improvvisare al volo. Ti andrà molto bene perché stimolerà la tua immaginazione, Acquario. In ambito sentimentale, se avete una relazione, è giunto il momento di gettare le basi per assicurarvi il futuro. E se sei una delle persone dell’Acquario a cui qualcuno che non ti interessa ti chiede con insistenza di uscire, digli la verità o soffrirete entrambi inutilmente.