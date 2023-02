Oroscopo Branko domani 27 febbraio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 27 febbraio Ariete

Piccole tensioni e problemi familiari o casalinghi offuscheranno un po’ questa giornata, in cui avrete anche uno stato d’animo leggermente turbolento. In realtà non succede nulla di male, solo che la Luna e gli altri pianeti non saranno in armonia e le differenze o i conflitti tenderanno ad affiorare di più.

Oroscopo Branko 27 febbraio Toro

Benessere, felicità o sentimenti ricambiati in amore. Tutto indica che è una buona giornata per voi grazie, soprattutto, all’influsso favorevole del vostro pianeta dominante, Venere. Può essere un giorno molto felice non appena fai la tua parte, poiché gli sforzi fatti tanto tempo fa ora finalmente fioriranno.

Oroscopo Branko 27 febbraio Gemelli

La Luna transiterà oggi nel tuo segno, anche se lo fa in uno stato cosmico un po’ negativo, quindi non stupirti se oggi ti senti particolarmente instabile e la giornata si svolge quasi al contrario come avresti voluto o come l’aveva programmato. Avrai anche disaccordi o incomprensioni con le persone che ami di più.

Oroscopo Branko 27 febbraio Cancro

Oggi avrai la tendenza ad essere audace e audace quando dovresti piuttosto essere prudente e riflettere prima di agire, specialmente per le questioni di cuore. Potresti credere che l’amore ti porterà qualcosa di molto buono e forse sarai dolorosamente e inaspettatamente deluso, non fidarti delle apparenze e vai con i piedi di piombo.