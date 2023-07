Oroscopo Branko domani 27 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Ti aspetta una giornata chiaramente positiva o fruttuosa, sia al lavoro che in qualsiasi altra attività che intraprendi. Anche se anche tu farai le tue cose e oggi il tuo motto sarà “me first”, ed è che sei un po’ scottato perché negli ultimi tempi sei stato deluso e preso in giro molto.

Vergine

Non lasciarti dominare dalle emozioni negative, non c’è niente di male che ti accade che non accada agli altri, solo che gli altri di solito non sono così consapevoli di se stessi. Marte ora sta attraversando il tuo segno e invece di combattere per sconfiggere i tuoi nemici, ti ha fatto vedere che tu stesso saresti stato il tuo stesso nemico.

Bilancia

Oggi se riuscirai a goderti uno di quei giorni in cui ti senti felice e pieno di ottimismo, un giorno in cui regneranno pace e armonia, sia al lavoro che se ti stai godendo le vacanze. Inoltre, è in quei tipi di giorni che ottieni le tue vittorie migliori e fai in modo che tutti facciano quello che vuoi.

Scorpione

Non buttare via, con il tuo carattere esplosivo e violento, il meglio che hai saputo ottenere finora, che è soprattutto amore e famiglia. Per lo Scorpione, la felicità con il partner, i figli e la famiglia è la cosa più importante nella vita, quindi devi apprezzarla e non fare passi che potrebbero distruggerla.