Oroscopo Branko domani 27 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Oggi inizierete la giornata con grande entusiasmo o gioia, ma è molto probabile che a fine mattinata questa gioia si interromperà improvvisamente perché riceverete brutte notizie, o qualcosa che potrebbe preoccuparvi molto, provocandovi trascorrere la seconda metà della giornata molto più preoccupata e riflessiva. Ma devi fidarti della tua fortuna.

Capricorno

In questo momento è un grosso errore lasciare liberi i tuoi impulsi e le tue passioni, ora andrai avanti e otterrai tutto ciò che desideri solo se ti affidi a quella tua mente potente. Quando lasci che le passioni prendano il sopravvento prima o poi ti portano in un vicolo cieco, ma ora devi essere molto freddo.

Acquario

Oggi avrai una giornata fantastica per viaggiare e per qualsiasi altra attività fuori dalla norma e che richieda un po’ di improvvisazione. Può capitare anche di trovare un viaggio che non ti aspettavi, o di dover ricevere qualcuno che viene da lontano. Ma devi essere calmo, le cose andranno bene.

Pesci

I sentimenti e le emozioni prenderanno il controllo della tua personalità e del tuo destino, di solito lo fanno abitualmente, ma oggi lo faranno ancora più chiaramente o con forza. Ma questo ti porterà a sbagliare o a seguire una strada che non ti è comoda, prova a riflettere e stai attento, il cuore non pensa mai.