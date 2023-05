Oroscopo Branko domani 27 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Devi fare uno sforzo per contenere il lato più aggressivo, arrabbiato o impaziente della tua natura, poiché oggi potrebbe improvvisamente affiorare in un piccolo incidente legato al tuo lavoro. Nascondi dentro di te molta tensione e prima o poi finirà per esplodere, ed è molto probabile che accadrà oggi. Stai attento.

Toro

Un influsso armonico di Saturno vi porterà una giornata lavorativa estenuante, nella quale dovrete anche fare i conti con un gran numero di imprevisti, problemi o ritardi. Ma la buona notizia è che alla fine ce la farai e finirà per essere una giornata abbastanza buona, anche se allo stesso tempo ti sei fatto il culo.

Gemelli

La fine della settimana lavorativa ti porterà un trionfo o un riconoscimento legato al lavoro, in una settimana che ha avuto dei momenti piuttosto difficili. La magnifica influenza del Sole ti aiuterà finalmente a raggiungere il successo che ti permetterà di brillare e ritrovare il prestigio perduto. Ma non sarà l’unica gioia di oggi.

Cancro

Oggi vi aspetta una giornata un po’ più incerta o difficile di quelle che vi siete goduti ultimamente. I sogni andranno in una direzione, ma questa volta la realtà prenderà strade completamente diverse. Allo stesso modo, sarà una giornata un po’ difficile nella tua vita intima, potresti essere dolorosamente deluso da una persona cara.