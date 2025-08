L’attrice di The Walking Dead, Kelley Mack, è morta a soli 33 anni a causa di un raro tumore al sistema nervoso centrale

La comunità cinematografica e televisiva è in lutto per la scomparsa di Kelley Mack, talentuosa attrice nota per il suo ruolo nella serie di successo “The Walking Dead”. La giovane artista, il cui nome completo era Kelley Lynne Klebenow, è deceduta il 2 agosto all’età di 33 anni dopo aver combattuto contro un tumore raro, noto come glioma del sistema nervoso centrale. La sua famiglia ha confermato la notizia attraverso un toccante post su Instagram.





La sorella di Kelley, Kathryn Mackin, ha espresso il dolore per la perdita con parole profonde: “Una luce così brillante e ardente è tramontata nell’aldilà, dove prima o poi tutti noi dovremo andare”. Il messaggio pubblicato sul profilo ufficiale dell’attrice ha ricevuto migliaia di reazioni e commenti da parte di fan e colleghi che hanno voluto ricordare la sua energia e il suo talento.

I funerali si svolgeranno il 16 agosto a Glendale, in Ohio, luogo d’origine della famiglia. In seguito, una commemorazione sarà organizzata a Los Angeles per permettere agli amici e ai colleghi della zona di rendere omaggio alla giovane attrice.

La diagnosi e la battaglia contro il glioma

Il glioma del sistema nervoso centrale è una forma di neoplasia che colpisce il cervello o il midollo spinale, compromettendo progressivamente le funzioni neurologiche. La diagnosi di Kelley Mack è stata particolarmente devastante: si trattava di un glioma diffuso della linea mediana, una forma rara e aggressiva di astrocitoma, come riportato dal National Cancer Institute.

L’attrice aveva condiviso sui social il difficile percorso della malattia, raccontando i sintomi iniziali che l’avevano portata a consultare i medici. In un post, aveva scritto: “A settembre mi sono trasferita in un nuovo appartamento con il mio ragazzo, Logan. Per un mese ho sofferto di dolori lombari persistenti e pensavo di avere un’ernia del disco. Qualche settimana dopo, ho iniziato ad avere prurito neuropatico al quadricipite destro. Poi sono iniziati i dolori lancinanti alle gambe e alla schiena, che mi hanno costretto a dormire su una poltrona reclinabile per un mese, perché sdraiarmi era troppo doloroso”.

La situazione è peggiorata rapidamente e, dopo una risonanza magnetica effettuata d’urgenza alla vigilia del Ringraziamento, è stata individuata una massa anomala nel midollo spinale. La diagnosi definitiva è arrivata poco dopo: “Mi è stato diagnosticato un glioma diffuso della linea mediana, un tipo estremamente raro di astrocitoma”.

Una carriera promettente interrotta prematuramente

Kelley Mack aveva costruito una carriera promettente nel mondo dello spettacolo. Oltre al suo ruolo in “The Walking Dead”, aveva partecipato a produzioni televisive come “Chicago Med” e “9-1-1”. La sua interpretazione sullo schermo era stata apprezzata per la capacità di trasmettere emozioni autentiche e per la sua presenza scenica carismatica.

La notizia della sua morte ha scosso profondamente i fan della serie e l’intera comunità cinematografica. Molti hanno ricordato il suo talento e la sua dedizione al lavoro attraverso messaggi sui social media e tributi personali.

Il ricordo della famiglia

Nel post su Instagram, la sorella Kathryn Mackin ha voluto sottolineare la forza e il coraggio con cui Kelley ha affrontato la malattia: “Coraggiosa fino all’ultimo salto verso Dio”. Ha aggiunto: “Kelley si è già manifestata a molti dei suoi cari sotto forma di farfalle. Mancherà così tanto, che le parole non possono esprimerlo. Vorrebbe che tutti voi sapeste quanto vi ama. E come sua sorella, voglio che sappiate tutti quanto fosse coraggiosa quella tosta, soprattutto quando ha deciso di fare il salto per riunirsi a Dio”.

Accanto a lei nei suoi ultimi momenti c’erano la madre Kristen e la zia Karen, che hanno condiviso il dolore per la perdita con i familiari e gli amici più stretti.

Un’eredità che vive nei cuori dei fan

La scomparsa di Kelley Mack lascia un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo e nella vita delle persone che l’hanno conosciuta. La sua lotta contro il tumore e la sua capacità di affrontare la malattia con dignità e forza sono diventate un esempio per molti.

Mentre i fan continuano a condividere i loro ricordi e a celebrare la sua carriera, il messaggio della sorella rimane un promemoria commovente del valore della vita: “Una luce così brillante e ardente è tramontata nell’aldilà”.