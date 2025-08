Chi era Andrea Caradonna, il poliziotto morto in Trentino durante un’escursione con la famiglia

Andrea Caradonna, 57 anni, poliziotto originario di Roma e residente a Ladispoli, ha perso la vita martedì 5 agosto mentre si trovava in vacanza con la famiglia in Trentino. Il drammatico evento si è verificato durante un’escursione sulla ferrata di Valimpach, nel comune di Caldonazzo, dove l’uomo è precipitato da un’altezza considerevole. Nonostante gli immediati tentativi di soccorso, non è stato possibile salvarlo.





Secondo le ricostruzioni preliminari, Caradonna stava affrontando il percorso escursionistico quando è caduto per diversi metri, finendo alla base di una cascata. La tragedia si è consumata sotto gli occhi della moglie e dei tre figli, presenti al momento dell’incidente. La donna ha chiamato tempestivamente il numero di emergenza 112, ma i soccorritori giunti sul posto hanno potuto solo recuperare il corpo senza vita del poliziotto.

La Centrale Unica di Emergenza ha mobilitato un elicottero per le operazioni di recupero. Cinque membri del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino della Stazione di Levico e quattro operatori del Gruppo Tecnico Forre hanno partecipato alle operazioni. L’elicottero ha individuato rapidamente il corpo di Caradonna, recuperandolo tramite verricello. Nel frattempo, i soccorritori hanno prestato assistenza alla moglie e ai figli della vittima, accompagnandoli lungo la ferrata e successivamente a valle con l’ausilio di un mezzo di servizio.

Il sindacato Equilibrio Sicurezza ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del dirigente della Polizia di Stato. In una nota ufficiale si legge: “Con sgomento e dolore apprendiamo della scomparsa, in un tragico incidente, del dottor Andrea Caradonna, primo dirigente della Polizia di Stato, apprezzatissimo funzionario di riferimento e di collegamento tra la nostra federazione e l’ufficio relazioni sindacali del dipartimento della Polizia di Stato. Una grave perdita per i suoi cari ma anche per la Polizia di Stato e per tutto il sindacalismo di polizia. Ci associamo alle condoglianze che saranno espresse alla famiglia dai vertici di Equilibrio Sicurezza della Federazione. Riposa in pace”.

Andrea Caradonna era molto stimato nel suo ruolo presso il Ministero dell’Interno, dove lavorava come primo dirigente della Polizia di Stato. Residente a Ladispoli, sul litorale romano, viveva con la sua famiglia ed era conosciuto per il suo impegno professionale e umano. La sua morte ha lasciato un vuoto profondo non solo tra i suoi cari, ma anche tra i colleghi e amici che lo apprezzavano per le sue qualità.

Il tragico incidente evidenzia ancora una volta i rischi legati alle attività escursionistiche in montagna, che richiedono preparazione e attenzione. La ferrata di Valimpach è nota per essere un percorso impegnativo, e le indagini potrebbero chiarire ulteriormente le dinamiche della caduta.