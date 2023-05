Oroscopo Branko domani 27 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Una grande protezione del destino ti accompagna sempre al tuo fianco, non lo vedi con i tuoi occhi, ma nei momenti più difficili è come se avessi un angelo custode che ti porta fuori dalle grandi crisi, a volte in maniera quasi modo miracoloso. E proprio oggi avrai una manifestazione della grande protezione che sempre ti accompagna.

Capricorno

Saturno, il tuo pianeta dominante, sta per formare un aspetto piuttosto difficile rispetto al Sole, quindi ora è nel tuo interesse muoverti con maggiore prudenza, per evitare di correre rischi inutili, anche se potresti provare a rimanere sullo sfondo da qui fino a domani fine del mese, altrimenti potresti incontrare qualche avversità.

Acquario

Successi o buone notizie legate alla tua situazione finanziaria, e sarà anche un ottimo momento per intraprendere ogni tipo di iniziativa diretta al business o alle finanze in generale, la fortuna sarà con te grazie a un magnifico aspetto di Urano, il tuo pianeta dominante, per quella ragione per cui le cose buone ti arriveranno inaspettatamente.

Pesci

Un ottimo aspetto cosmico di Venere vi incoraggerà a godervi un’ottima giornata in campo sentimentale o familiare, è una giornata che vi regalerà dei momenti molto felici, e se c’è una relazione che per voi è particolarmente importante, oggi lo farete essere in grado di prendere molto positivo per rafforzarlo o consolidarlo. tendenza all’ottimismo.