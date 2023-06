Oroscopo Branko domani 28 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

La presenza di Marte, passando per il vostro segno, indica che siete in un momento di grande forza, sia interna che esterna. Prenderai decisioni molto coraggiose e audaci e le cose funzioneranno per te. Questo sarà un giorno fortunato per te, ma avrai anche molto coraggio. Intuizione potente.

Vergine

Non abbiate paura dei vostri avversari o delle vostre difficoltà perché state attraversando un bel momento anche se non lo percepite. Oggi affronterai con successo una giornata nebbiosa, piena di incertezze e abbastanza difficile in generale, ma la tua grande intelligenza unita ad un sesto senso particolarmente spiccato ti aiuteranno a trovare la tua strada.

Bilancia

Oggi devi essere forte perché dovrai affrontare una giornata particolarmente tesa o tesa, che ti renderà molto scomodo, dal momento che non odi nient’altro che la tensione o la violenza. Ma grazie alla tua enorme capacità, alla fine riuscirai ad avere successo in una giornata che non ti semplificherà le cose.

Scorpione

Nuovi traguardi e illusioni, sei immerso in un cambiamento favorevole degli eventi, sia esso in campo lavorativo, finanziario o sentimentale. Un periodo di molto più dolore, angoscia o preoccupazione svanirebbe lentamente dalla tua vita e sarebbe sostituito da un periodo molto più florido. Grande aiuto inaspettato.