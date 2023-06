Oroscopo Branko domani 28 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Questo sarà uno dei segni più favoriti oggi, soprattutto perché alcune importanti illusioni si avvereranno finalmente. La verità è che è solo il risultato della tua appassionata lotta insieme all’aiuto della fortuna, che non ti lascia mai. Aiuto inaspettato o svolte favorevoli del destino. Oggi avrai una giornata davvero magica.

Capricorno

Sei un grande combattente, abituato a esibirti con successo nelle condizioni più difficili e a resistere per tutto il tempo necessario. Ma anche questo ha il suo premio e oggi ne avrai un campione importante sotto forma di un successo inaspettato sul lavoro, negli affari o finanziariamente. Potrebbe anche essere importante.

Acquario

Oggi un aspetto favorevole della Luna vi porterà una giornata particolarmente proficua e felice, e non solo in materia di lavoro o cose materiali ma anche in ambito personale e familiare. Le vostre attività saranno fruttuose e sarà anche una giornata molto favorevole per viaggiare, sia per lavoro che per altri motivi.

Pesci

L’amore ti regalerà una sorpresa molto positiva, una grande illusione che oggi potrebbe realizzarsi o gettare le basi per essa. Spesso i tuoi sogni sono molto lontani dalla realtà, ma questa sarebbe una delle poche volte in cui si uniranno. Questo non è il momento della paura o dell’esitazione, abbi il coraggio di sentirti felice.