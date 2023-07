Oroscopo Branko domani 28 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Troverai difficile essere paziente con i tuoi figli o con persone intellettualmente più verdi di te. Anche così, cerca di imporre la calma. Le tue preoccupazioni intellettuali sono alimentate in questi giorni e sarà da quest’area che otterrai la maggior parte della soddisfazione che ti aspetti. Agisci in modo obiettivo quando giudichi una persona che ti è molto vicina, ma che potrebbe essere responsabile di un errore con gravi conseguenze.

Toro

Oggi ti apparirà davanti una situazione confusa che devi chiarire prima di trarre conclusioni affrettate. Quello che sembrerà un disastro non è tale e non può portare a nulla. Non dimenticare di restare in contatto con i vecchi amici, quelli che non vedi mai per mancanza di tempo, ma con cui vorresti stare più spesso. Prendi un appuntamento. Qualcosa che hai fatto di recente minaccia di causare una rottura traumatica nella tua relazione. Sarà difficile per te resistere alla tempesta, ma non impossibile.

Gemelli

Eventi imprevisti ti costringono a cambiare improvvisamente i tuoi piani e questo ti mette a disagio. Cerca di non rovinare il buon umore con cui ti sei svegliato. I conflitti con il tuo partner minacciano la tua pace interiore. Ti conviene cedere alle cose senza troppa importanza, pur sapendo di avere ragione. Il peggior errore che puoi fare oggi è cadere preda di una persona che sarà eccessivamente arrogante con te per provocarti.

Cancro

Cerca di non trasformare qualsiasi piccolo problema in una questione di principio, perché le tue posizioni possono far perdere peso. Solleva solo i conflitti necessari. Non hai mai capito i termini medi in campo sentimentale. O ami con passione o rompi senza riguardo. Oggi puoi incontrare qualcuno come te. Usa il tuo senso dell’umorismo per uscire da una situazione compromettente, che per motivi al di fuori del tuo controllo ha raggiunto estremi di tensione che non corrispondono alla realtà.