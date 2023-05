Oroscopo Branko domani 28 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

A causa dell’influenza dominante del severo pianeta Saturno, questo sarà un fine settimana un po’ difficile, in cui sarà difficile che le cose vadano come vorreste. Tuttavia, sei una persona molto positiva e saprai contrastarla molto bene cercando il lato buono di tutte le cose che si presentano lungo la strada.

Capricorno

Questo sarà un fine settimana un po ‘meno piacevole o piacevole della maggior parte a causa della posizione dominante che avrà Saturno, precisamente il sovrano del tuo segno, e forse per questo motivo le cose ti sembrano un po’ più favorevoli. Dovrai anche fare i conti con lavori imprevisti o sacrifici, ma ti sentirai meglio.

Acquario

Lascia che le cose scorrano e non lanciare sfide al destino che senza dubbio perderai. Questo fine settimana non sarà facile a causa dell’influenza dominante che avrà Saturno, proprio per questo motivo sarà meglio per te se ti adatti alle circostanze che se cerchi di combatterle in modo che tutto sia come te Volere. Non sarai in grado di ottenerlo.

Pesci

Preparati per un fine settimana in cui ti aspetta un lungo elenco di compiti e attività volti ad aiutare o aiutare i tuoi cari: partner, genitori, figli, ecc. In questi giorni Saturno regnerà nel cielo e sarà un po’ più difficile riuscire a vivere quelle cose che più desiderate. Ma è solo qualcosa che durerà pochi giorni.