Oroscopo Branko domani 28 ottobre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

La gelosia ti provoca un disagio del tutto ingiustificato, cerca di controllarti affinché la situazione non sfugga di mano. Alcune questioni legate al lavoro si presentano in tempo e ti sorprendono con l’agenda troppo piena per occupartene come dovresti. Dovrai fare del tuo meglio. Oggi reagirai con uno scatto d’ira a una situazione in cui qualcuno vuole metterti alla prova. Cerca di controllarti e di restare calmo.

Vergine

In questi giorni andrai d’accordo con persone con le quali fino ad ora non hai potuto farlo. Cogli l’occasione per gettare le basi per un rapporto stabile e solido. Il piano economico comincia finalmente a concretizzarsi dopo diverse settimane di incertezza riguardo un’attività appena avviata. Avrai più possibilità del solito di imporre la tua autorità in casa, ma ciò non significa che hai il diritto di abusare.

Bilancia

Oggi otterrai molto da un colloquio di lavoro, ma non lasciarti trasportare troppo, potrebbero sorgere problemi imprevisti che dovrai risolvere velocemente. Progressi seri nella relazione romantica in cui hai riposto tutte le tue speranze, ci sono buone probabilità che venga preso un impegno. Le questioni legate al cibo saranno all’origine di un litigio all’interno della coppia, non fate impazzire.





Scorpione

Il tuo budget migliora molto e in più si stabilizza almeno per i prossimi mesi. Tuttavia, aspetta un po’ prima di dedicarti agli investimenti. Il momento che sta attraversando la vostra relazione d’amore richiede che intensifichiate i vostri sforzi se ci scommettete. Insiste sul dialogo profondo. Tendenza ad assumere rischi eccessivi in ​​ambito economico. È meglio avere pazienza e fidarsi dei consigli degli esperti.